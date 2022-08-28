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  4. Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

28.08.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Kayseri'de meydana geldi. 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Çimen'i (24) vurdu. Çimen, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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cinayet Kayseri çocuk silah baba
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