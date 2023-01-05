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Akılalmaz yöntem: Arsa satışında uydu fotoğrafı ile 'kapora' dolandırıcılığı! 'İnanmamak elde değil'

05.01.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar akıllara durgunluk veren yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. İnternet sitelerine satılık arsa ilanı veren dolandırıcılar, inandırıcılıklarını arttırmak için 'Google Earth' kullanmaya başladı. Verdikleri arsa ilanlarına en kıymetli yerlerden arsaların uydu fotoğraflarını ekleyen dolandırıcılar, kapora aldıktan sonra ilanı yayından kaldırıyor. Trabzon'da, bu yöntemle 3 bin TL'si dolandırılan Yılmaz Çan (43), "İnanmamak elde değil" dedi. İşte akılalmaz dolandırıcılığın detayları!

İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi. Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı. Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp, ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, kentte ayrıca 5 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtuldukları belirlendi.

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'İLANI KALDIRINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'

Yatırım amacıyla arazi almak istediğini belirten Yılmaz Çan, "Mesajla görüşmemizde arsanın kendisine ait olduğunu söyleyip tapu fotokopisi, e-Devlet bilgilerini ve kimliğini paylaştı. İlanın bilgilerini parsel sorgulamadan baktım. Bilgilerin örtüştüğünü görüp, güvendim. 3 bin TL kaparo isteyince işlemlerin hızlı ilerlemesi için yatırdım. Ertesi gün numarayı aradığımda ulaşamadım ve engellediğini fark etti. Siteden de ilanı kaldırınca dolandırıldığımın farkına varıp, suç duyurusunda bulundum" dedi.

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'GÜZEL BİR ARSA ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'

Başkalarının da dolandırılmaması için uyarıda bulunan Çan, "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil. İlanlarda lokasyona göre fiyatı makul tutuyorlar, istediği rakamlar da depozito olarak çok büyük meblağlar değil. Güzel bir arsa aldığımı düşünüyordum, maalesef dolandırıldım. Muhtemelen benim gibi bu ya da benzer arsa için kaparo yatıranlar vardır" diye konuştu.

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'İLANLARI KALDIRMAMALARI TAZMİNAT SEBEBİ'

Avukat Murat Şahinkaya da e-Ticaret sitesinde açılan sahte ilanlardan arazi almaya çalışan 5 müvekkilinin son anda dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi. Şahinkaya, "Aynı ilana başvuran birçok kişi oldu. Bu ve benzeri ilanlardan arazi almak isteyen 5 kişiden kaparo istemişler. Sorgulamasını yapıp, şahısların sahte kişiler olduğunu fark edip, kaparo göndermelerini engelledim. Bu siteye de konuyla ilgili şikayette bulunduk. Normalde şikayet sonrası ilanları kaldırmamaları da ayrıca tazminat sebebidir" dedi.

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(DHA)

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