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  4. Akıllara durgunluk veren olay! Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

Akıllara durgunluk veren olay! Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

21.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Akıllara durgunluk veren olay! Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde matkapla mermiyi delmeye çalışan döşeme ustası ve çırağı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde döşemecilik yapan Murat T, (34) ikinci el olarak satın aldığı koltuğun içinde menşei belirlenemeyen uzun namlu silaha ait bir mermi buldu.

YARALANDILAR

Murat T'nin matkapla mermiyi delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada, döşeme ustası ve yanındaki çırağı F.P. (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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