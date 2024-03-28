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  4. Akkuyu güç santralinde gerginlik! İşçiler firma yetkililerinin araçlarını taşladı

Akkuyu güç santralinde gerginlik! İşçiler firma yetkililerinin araçlarını taşladı

28.03.2024 18:50
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Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ortalık karıştı. Taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek dün itibariyle bazı bölümlerde iş bıraktı. Bugün de eylemlerini sürdüren işçiler, firma yetkililerinin de olduğu bazı araçlarla servisi taşladı. Bazı işçilerin özellikle bir araca hem taşla hem de baretle vurmaları dikkat çekti.

Akkuyu güç santralinde gerginlik! İşçiler firma yetkililerinin araçlarını taşladı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı.

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Maaşlarının yatmadığını belirten işçiler bugün de iş bırakma eylemlerine devam etti. Bugün ki eylemde gergin anlar yaşandı.

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İşçiler firma yetkililerinin de içinde olduğunu ileri sürdüğü bazı araçları taşladı. Servis araçlarının da taşlara maruz kaldığı bazı anlar da ise işçilerden birkaçı diğerlerini sakinleştirmeye çalıştı.

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Cep telefonu ile görüntülenen o anlardan birinde, bazı işçilerin özellikle bir araca hem taşla hem de baretle vurmaları dikkat çekti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İşçi Akkuyu Nükleer Güç Santrali akkuyu
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