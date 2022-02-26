HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

24.02.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın merkezi haline gelen bilgisayarlar, günlük rutinde sık kullandığımız teknolojik ürünlerden biri. Hemen her işimizi bilgisayarla yapıyoruz. İş yeri, okul ya da evde bulunan bilgisayarların en önemli parçalarından biri ise ekran kartları. Farklı özelliklere sahip ekran kartları, tasarım programları ve bilgisayar oyunu gibi yüksek performans gerektiren durumlarda önem kazanıyor. En iyi ekran kartı modelleri hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? O halde yazımızı okumaya devam edin!

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Piyasada çeşitli ihtiyaçlara göre farklı özellikleri bulunan ekran kartları mevcut. "Ekran kartı nedir?" derseniz kısaca bilgisayarın ekranına yansıyan görüntülerin var olmasını sağlayan en temel parçalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. En iyi ekran kartı markası aslında ihtiyaçlarınıza göre değişir. Mesela bilgisayarı oyun amaçlı kullanıyorsanız oyunda kasma ve donma yaşamamak için ekran kartının bellek ve çekirdek hızına dikkat etmeniz gerekir. Eğer kripto para madenciliği yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı temel noktalar var. Mining adı verilen kripto para madenciliği, özel yazılım ve donanımlar vasıtasıyla coin üretilmesi anlamına geliyor. Mining için en iyi ekran kartı ise en az 4 GB bellekte olmalı. Ayrıca en iyi performansı alabilmek için ekran kartının saniyede megahash performansına da dikkat etmelisiniz. Sizin için her bütçeye uygun ve farklı özelliklerdeki en iyi ekran kartı sıralamasını oluşturduk. İşte piyasada dikkat çeken en iyi ekran kartı modelleri!

1. Akıcı oyun deneyimi yaşamak isteyenlere ASUS GeForce DUAL Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yeni nesil teknolojiden faydalanarak üretilen ASUS GeForce RTX Ekran Kartı, önceki nesillere göre 6 kat daha fazla performans gösteriyor. Marka, ekran kartının sağlamlığından emin olmak için tam 144 saat onay programında ürünü denemeye tabi tutularak onay almayı başardı. Üstün performans sergileyen ekran kartı, DirectX 12 özelliği ile daha gerçekçi ve canlı görsel efekt elde etmenizi sağlar. Turing GPU mimarisi ile en yeni RTX platformundan güç alan ekran kartının belleği ise 6 GB. Saatteki bellek hızı 14000 MHz olan ekran kartı, en zorlu oyunları bile kasma yaşamadan görüntülemenizi sağlar. Gelişmiş soğutma sistemleri ile dikkat çeken ekran kartında 2 adet fan bulunduğu için en hızlı oyun deneyimlerini yaşatırken ısınmayı da engeller. Her şeyi gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlayan arayüzüyle bellek frekansı, voltaj ayarları ve GPU çekirdek saat hızları gibi birçok kritik ayarı kolayca gerçekleştirebilir, istediğiniz kişiselleştirmeleri rahatça yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Uygun fiyatlı ürün arayanlara TURBOX Knight Zen Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Bütçesi kısıtlı olanlara alternatif olabilecek TURBOX Knight Zen Ekran Kartı, fiyatına göre oldukça başarılı bir performans sergiler. Tek fanlı soğutucusu bulunan ekran kartını çok güçlü oyunlarda kullanmak mümkün olmayabilir. Ekran kartının saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 780 MHz. PCI Express 3.0 arayüzünün kullanıldığı ekran kartı, güçlü grafik performansı sergiler. Maksimum 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan ürün, tatmin edici düzeyde ekran kalitesini yaşamanızı sağlar. 4 GB grafik belleği sayesinde birçok programı çalıştırabilirsiniz. Siz de düşük bütçeyle yeterli düzeyde performans alabileceğiniz bir ekran kartı arıyorsanız TURBOX Knight Zen Ekran Kartı'na mutlaka göz atmalısınız.

Ürünü İncele

3. Üst düzey grafik performansıyla dikkat çeken MSI GTX SUPER VENTUS XS Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Nvidia işlemcinin kullanıldığı MSI GTX SUPER VENTUS XS Ekran Kartı, oyun oynayanların ihtiyaç duyduğu yüksek performansı başarıyla karşılar. Ekran kartında kullanılan GDDR 6 bellek tipi sayesinde istenilen görüntü kalitesini yakalayan ekran kartı, en güzel oyun deneyimlerini yaşamanıza yardımcı olur. 6 GB bellek büyüklüğüne sahip kart, kasma ve donma yaşamadan en güçlü oyunları bile akıcı şekilde oynamanızı sağlar. Belleğin saatteki hızı 14000 MHz olduğu için hızlı görüntü aktarımı sağlayan ekran kartları arasında yer alır. Çift soğutma fanı sayesinde ısınma yaşamadan tüm oyunları oynayabilirsiniz. Siz de özellikle oyunlarda üst düzey verim almak istiyorsanız ekran kartına mutlaka şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

4. Yüksek çözünürlük için Palit RTX3070Ti Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Nvidia GeForce grafik işlemci ünitesi ile çalışan Palit RTX3070Ti Ekran Kartı, eşsiz oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak! Bellek boyutu 8 GB olan kart, en zorlu oyunları bile hiç kasma yapmadan çalıştırır. Ekran kartında bulunan 3 adet soğutma fanı sayesinde ısınma yapmaz ve saatler geçse bile akıcı hızda çalışmaya devam eder. Yüksek bellek hızına sahip ekran kartı, oyun sırasında üst düzey performans almanızı sağlar. RGB aydınlatmaları ise özellikle oyun oynarken odada istediğiniz atmosferi oluşturmanıza yardım eder. İster oyun deneyimleri için ister kripto para madenciliği yapmak için satın alabileceğiniz ekran kartı, maksimum düzeyde verim sunarak tüm beklentilerinizi karşılar.

Ürünü İncele

5. Fiyat performans ürünü arayanlara EVGA Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

EVGA Ekran Kartı, tamamen yeni nesil teknolojiden faydalanarak tasarlanan bir ürün. Nvidia dönüşüm mimarisine dayanan ekran kartı, eşsiz ve hızlı görüntü deneyimlerini yaşamanızı sağlar. Özellikle oyun performansına önem verenler için tasarlanan ekran kartı, en güçlü oyunları bile oynamanıza yardım eder. 6 GB bellek boyutu bulunan ekran kartı, hızı ile diğer modellerden bir adım önde olmanızı sağlar. Belleğin saatteki hızı 14000 MHz olduğu için yüksek düzeyde performans sergiler. Üst düzey özelliklerle donatılan ekran kartı, 1 adet soğutma fanı sayesinde ısınma yaşamanıza engel olur. Siz de birçok programı çalıştırıp en sevdiğiniz oyunları oynayabileceğiniz başarılı bir ürün arayışındaysanız EVGA Ekran Kartı tam size göre!

Ürünü İncele

6. Son nesil teknolojinin sergilendiği INNO3D GTX1650 Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Ekran kartı almak istiyor ancak kısıtlı bütçeniz nedeniyle hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız harika bir ürünle karşınızdayız! INNO3D GTX160 Ekran Kartı tam bir fiyat performans ürünü dersek, yanlış olmaz. Saatte 2000 MHz bellek hızına sahip ekran kartı, yeterli düzeyde ekran performansı sunar. Nvidia teknolojisine dayanılarak tasarlanan ürünün kalitesi ise tartışılmaz bir konu. 896 birim GPU çekirdeği sayesinde ortalamanın üzerinde hıza sahip. Oyun odaklı tasarlanan ekran kartı, kripto para madenciliği için de oldukça uygun bir ürün. 4 GB bellek boyutu bulunan ekran kartında 2 adet soğutma fanı yer alır. Böylece yüksek performans isteyen oyunlarda ya da tasarım programlarında bile ısınmadan rahatlıkla kullanılır. Siz de kısıtlı bütçeyle kaliteli bir ekran kartı satın almak istiyorsanız INNO3D GTX160 Ekran Kartı'nı kaçırmayın deriz.

Ürünü İncele

7. Yüksek hız performansıyla dikkat çeken AMD Radeon RX 6700 XT Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Yüksek hız performansına karşın minimum seviyede sesle çalışan AMD Radeon RX 6700 XT Ekran Kartı, üst düzey özellikleriyle sizi şaşırtabilir. 12 GB bellek boyutu bulunan ekran kartı, yüksek çözünürlüklü görüntü deneyimini ekranınıza taşır. Gerçekçi ve sürükleyici video ile oyun performansı sergileyen ekran kartı aynı zamanda hiçbir takılma veya donma yaşamadan işlemlerinizi tamamlamanızı sağlar. Saatteki bellek hızı 16 GHz olan ürün, en zorlu oyunlarda bile akıcı performans göstermeyi başarır. Ekran kartında bulunan 3 adet soğutma fanı sayesinde ısınma veya kasma yaşanmaz. RGB LED aydınlatma ışıkları ile oyun oynarken istediğiniz atmosferi yakalamanızı sağlar. Eşsiz deneyimler yaşayacağınız üst düzey performans sergileyen ekran kartı arayışındaysanız RED DEVIL RX 6700 XT Ekran Kartı, bu arayışa son verebilir!

Ürünü İncele

8. Minimum sesle çalışan MAXSUN AMD RADEON RX550 Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

MAXSUN AMD RADEON RX550 Ekran Kartı, gümüş kaplama devre kartı ile hem az ısınır hem daha yüksek performans sergiler. Benzersiz 9 cm büyüklüğündeki fanı sayesinde minimum gürültü ile üst düzey hava akışı sağlar. Belleğin saatteki hızı 6000 MHz olduğu için ihtiyaç duyduğunuz hızı yakalar. 4 GB bellek boyutu sayesinde ortalama seviyedeki oyunları oynayabilir ya da kripto para madenciliği gibi işlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. DirectX 12'yi desteklediği için eşsiz oyun deneyimini yaşayabilirsiniz. Düşük fiyatıyla beklenen performansı sergileyen ekran kartı, bütçe dostu ürün arayışında olanlar için harika bir alternatif. Siz de kaliteli ve beklentilerinize cevap verebilecek performansta bir ekran kartı arıyorsanız MAXSUN AMD RADEON RX550 Ekran Kartı'na mutlaka şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

9. Fiyat performans ürünü arayanlara AFOX Radeon Afrx550 Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Düşük bütçeniz var ancak kaliteli bir ekran kartı mı arıyorsunuz? AFOX Radeon Afrx550 Ekran Kartı, kısıtlı bütçeyle alınabilecek en iyi ekran kartları arasında yer alır. Ekran kartı, kaliteli görüntü deneyimlerini yaşamanızı sağlar. Üründe bulunan 2 adet soğutma fanı sayesinde yüksek performans gerektiren program ile oyunları çalıştırırken bile ısınmaz ve donmalara neden olmaz. 4 GB bellek boyutu olduğu için orta düzeydeki oyunları rahatlıkla oynayabilir ve kripto para madenciliği gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 6000 MHz saatlik bellek hızı sergileyen ekran kartı, yüksek performans göstererek ihtiyacınızı karşılar. Eğer uygun fiyatlı, kaliteli ve hemen ısınmayan bir ekran kartı arayışındaysanız AFOX Radeon Afrx550 Ekran Kartı aradığınız ürün olabilir!

Ürünü İncele

10. Oyunlarda eşsiz deneyim için XFX Speedster QICK 210 Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

AMD RNA 2 mimarisi ile oyun kalitesini yükselten XFX Ekran Kartı, eşsiz ekran deneyimiyle karşınızda! Siyah rengi ve zarif tasarımı ile dikkat çeken Speedster serisi, modern aerodinamik bir tarza sahip. Soğutma ve hava akışını maksimum seviyeye çıkarmak için 2 adet soğutma fanı ile tasarlanan ekran kartı, en zorlu videoları bile duraksamalar olmadan ve ısınmadan oynatır. 4 GB bellek boyutu bulunan ürün, saatte 18 GHz bellek hızı sayesinde hızlı görüntü deneyimi yaşatır. AMD işlem üreticisi tarafından üretilen ekran kartı, ortalama fiyat segmentine göre üst düzey performans sergileyen ürünler arasında yer alır. Oyunlarda takılma ve donma olmadan yüksek hızlı video deneyimini yaşamak istiyorsanız fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan XFX Ekran Kartı'na mutlaka göz atın deriz.

Ürünü İncele

11. Süper kompakt tasarımı ile dikkat çeken Zotac Gaming Geforce Gtx 1660 Ekran Kartı

Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Bilgisayar oyunlarında rakiplerinizden bir adım önde olmak istiyorsanız ekran kartı seçimine özen göstermelisiniz. Yeni nesil uzay teknolojisini dış tasarımına yansıtarak göze de hitap eden süper kompakt yapıdaki Zotac Gaming Geforce Gtx 1660 Ekran Kartı, eşsiz görüntü kalitesini en hızlı şekilde ekranınıza taşır. 70 ile 80 mm boyutundaki 2 adet fandan oluşan çift ofsetli tasarımıyla yeterli hava akışını sağladığı için yüksek performans gerektiren program, video ve oyunlarda bile ısınma yapmaz. Son teknolojiden faydalanarak üretilen ekran kartı, 6 GB bellek boyutu sayesinde üst düzey performans sergiler. 1785 MHz saatlik bellek hızı sayesinde yüksek hızlı ve gerçekçi görüntü deneyimini yaşamanızı sağlar. İster oyun ister kripto para madenciliği işlemleriniz için rahatlıkla tercih edebileceğiniz ekran kartı, canlı ve hızlı görüntü kalitesi ile beklentilerinizi karşılar. Eğer gerçekçi ve hızlı ekran deneyimini yaşatan bir ürün arayışındaysanız Zotac Gaming Geforce Gtx 1660 Ekran Kartı'ı sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşini ateşe verip yanışını izledi! Gel gelinini yaktımEski eşini ateşe verip yanışını izledi! Gel gelinini yaktım
NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hataNATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata
Putin'den yeni açıklama! Ukrayna ordusuna darbe çağrısıPutin'den yeni açıklama! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Bu yenilikçi ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor....

Bu yenilikçi ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor....

E-Ticaret sitelerinde en fazla favorilere eklenen ev gereçleri

E-Ticaret sitelerinde en fazla favorilere eklenen ev gereçleri

Bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Otomobiliniz ilk günkü gibi görünecek

Otomobiliniz ilk günkü gibi görünecek

Ağaçlarınız için en iyi budama makasları

Ağaçlarınız için en iyi budama makasları

Tümünü Gör
Ağaçlarınız için en iyi budama makasları

Ağaçlarınız için en iyi budama makasları

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Tadına hiç doyamayacaksınız! İşte en iyileri

Tadına hiç doyamayacaksınız! İşte en iyileri

Teknoloji aşığı erkeklere 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Teknoloji aşığı erkeklere 300 TL altı en güzel hediye önerileri

2022'nin en rahat ve şık hoodie kombinleri

2022'nin en rahat ve şık hoodie kombinleri

Yeni yılda koşuya başlamak için gereken her şeyi bu sayfada bulun

Yeni yılda koşuya başlamak için gereken her şeyi bu sayfada bulun

Tümünü Gör
Yeni yılda koşuya başlamak için gereken her şeyi bu sayfada bulun

Yeni yılda koşuya başlamak için gereken her şeyi bu sayfada bulun

İşte doğru yatak ve yastık kombinasyonu

İşte doğru yatak ve yastık kombinasyonu

Bit sorununuzu kökünden hızlıca çözecek en iyi bit şampuanları

Bit sorununuzu kökünden hızlıca çözecek en iyi bit şampuanları

Bisikletiniz için ultra güvenlik: En iyi kilit...

Bisikletiniz için ultra güvenlik: En iyi kilit...

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Elektriksiz alanlarda hayat kurtaran ışıldaklar

Elektriksiz alanlarda hayat kurtaran ışıldaklar

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Teknoloji aşığı erkeklere 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Teknoloji aşığı erkeklere 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Bu yenilikçi ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor....

Bu yenilikçi ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor....

Kaliteli ses arayanlar, müziği adeta hissedeceksiniz...

Kaliteli ses arayanlar, müziği adeta hissedeceksiniz...

İnternet hızını artıracak modemler

İnternet hızını artıracak modemler

Elektriksiz alanlarda hayat kurtaran ışıldaklar

Elektriksiz alanlarda hayat kurtaran ışıldaklar

Aramalarınızda baş yardımcınız olacak en iyi altın dedektörleri

Aramalarınızda baş yardımcınız olacak en iyi altın dedektörleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ordu'da eski eşi Elvan'ı ateşe verip yanışını izledi! Kan donduran sözler: Gel gelinini yaktım

Eski eşini ateşe verip yanışını izledi! Gel gelinini yaktım

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Teknoloji aşığı erkeklere 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Yaralarını sarmaya başlayan Tonga, haftalar sonra yeniden dünyaya bağlandı

Dünyaya yeniden bağlandı! Maliyeti en az 1 milyon dolar

Rehine krizi yaşanmıştı! Apple'dan Amsterdam açıklaması

Rehine krizi yaşanmıştı! Dünya devinden açıklama

WhatsApp'tan geri vites! iOS kullanıcıları şikayet etti, o özelliği geri getirdi

WhatsApp o özelliği geri getirdi!

Vivo Y33s Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni modeli Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.