Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Piyasada çeşitli ihtiyaçlara göre farklı özellikleri bulunan ekran kartları mevcut. "Ekran kartı nedir?" derseniz kısaca bilgisayarın ekranına yansıyan görüntülerin var olmasını sağlayan en temel parçalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. En iyi ekran kartı markası aslında ihtiyaçlarınıza göre değişir. Mesela bilgisayarı oyun amaçlı kullanıyorsanız oyunda kasma ve donma yaşamamak için ekran kartının bellek ve çekirdek hızına dikkat etmeniz gerekir. Eğer kripto para madenciliği yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı temel noktalar var. Mining adı verilen kripto para madenciliği, özel yazılım ve donanımlar vasıtasıyla coin üretilmesi anlamına geliyor. Mining için en iyi ekran kartı ise en az 4 GB bellekte olmalı. Ayrıca en iyi performansı alabilmek için ekran kartının saniyede megahash performansına da dikkat etmelisiniz. Sizin için her bütçeye uygun ve farklı özelliklerdeki en iyi ekran kartı sıralamasını oluşturduk. İşte piyasada dikkat çeken en iyi ekran kartı modelleri!

1. Akıcı oyun deneyimi yaşamak isteyenlere ASUS GeForce DUAL Ekran Kartı

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Yeni nesil teknolojiden faydalanarak üretilen ASUS GeForce RTX Ekran Kartı, önceki nesillere göre 6 kat daha fazla performans gösteriyor. Marka, ekran kartının sağlamlığından emin olmak için tam 144 saat onay programında ürünü denemeye tabi tutularak onay almayı başardı. Üstün performans sergileyen ekran kartı, DirectX 12 özelliği ile daha gerçekçi ve canlı görsel efekt elde etmenizi sağlar. Turing GPU mimarisi ile en yeni RTX platformundan güç alan ekran kartının belleği ise 6 GB. Saatteki bellek hızı 14000 MHz olan ekran kartı, en zorlu oyunları bile kasma yaşamadan görüntülemenizi sağlar. Gelişmiş soğutma sistemleri ile dikkat çeken ekran kartında 2 adet fan bulunduğu için en hızlı oyun deneyimlerini yaşatırken ısınmayı da engeller. Her şeyi gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlayan arayüzüyle bellek frekansı, voltaj ayarları ve GPU çekirdek saat hızları gibi birçok kritik ayarı kolayca gerçekleştirebilir, istediğiniz kişiselleştirmeleri rahatça yapabilirsiniz.

2. Uygun fiyatlı ürün arayanlara TURBOX Knight Zen Ekran Kartı

Bütçesi kısıtlı olanlara alternatif olabilecek TURBOX Knight Zen Ekran Kartı, fiyatına göre oldukça başarılı bir performans sergiler. Tek fanlı soğutucusu bulunan ekran kartını çok güçlü oyunlarda kullanmak mümkün olmayabilir. Ekran kartının saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 780 MHz. PCI Express 3.0 arayüzünün kullanıldığı ekran kartı, güçlü grafik performansı sergiler. Maksimum 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan ürün, tatmin edici düzeyde ekran kalitesini yaşamanızı sağlar. 4 GB grafik belleği sayesinde birçok programı çalıştırabilirsiniz. Siz de düşük bütçeyle yeterli düzeyde performans alabileceğiniz bir ekran kartı arıyorsanız TURBOX Knight Zen Ekran Kartı'na mutlaka göz atmalısınız.

3. Üst düzey grafik performansıyla dikkat çeken MSI GTX SUPER VENTUS XS Ekran Kartı

Nvidia işlemcinin kullanıldığı MSI GTX SUPER VENTUS XS Ekran Kartı, oyun oynayanların ihtiyaç duyduğu yüksek performansı başarıyla karşılar. Ekran kartında kullanılan GDDR 6 bellek tipi sayesinde istenilen görüntü kalitesini yakalayan ekran kartı, en güzel oyun deneyimlerini yaşamanıza yardımcı olur. 6 GB bellek büyüklüğüne sahip kart, kasma ve donma yaşamadan en güçlü oyunları bile akıcı şekilde oynamanızı sağlar. Belleğin saatteki hızı 14000 MHz olduğu için hızlı görüntü aktarımı sağlayan ekran kartları arasında yer alır. Çift soğutma fanı sayesinde ısınma yaşamadan tüm oyunları oynayabilirsiniz. Siz de özellikle oyunlarda üst düzey verim almak istiyorsanız ekran kartına mutlaka şans vermelisiniz.

4. Yüksek çözünürlük için Palit RTX3070Ti Ekran Kartı

Nvidia GeForce grafik işlemci ünitesi ile çalışan Palit RTX3070Ti Ekran Kartı, eşsiz oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak! Bellek boyutu 8 GB olan kart, en zorlu oyunları bile hiç kasma yapmadan çalıştırır. Ekran kartında bulunan 3 adet soğutma fanı sayesinde ısınma yapmaz ve saatler geçse bile akıcı hızda çalışmaya devam eder. Yüksek bellek hızına sahip ekran kartı, oyun sırasında üst düzey performans almanızı sağlar. RGB aydınlatmaları ise özellikle oyun oynarken odada istediğiniz atmosferi oluşturmanıza yardım eder. İster oyun deneyimleri için ister kripto para madenciliği yapmak için satın alabileceğiniz ekran kartı, maksimum düzeyde verim sunarak tüm beklentilerinizi karşılar.

5. Fiyat performans ürünü arayanlara EVGA Ekran Kartı

EVGA Ekran Kartı, tamamen yeni nesil teknolojiden faydalanarak tasarlanan bir ürün. Nvidia dönüşüm mimarisine dayanan ekran kartı, eşsiz ve hızlı görüntü deneyimlerini yaşamanızı sağlar. Özellikle oyun performansına önem verenler için tasarlanan ekran kartı, en güçlü oyunları bile oynamanıza yardım eder. 6 GB bellek boyutu bulunan ekran kartı, hızı ile diğer modellerden bir adım önde olmanızı sağlar. Belleğin saatteki hızı 14000 MHz olduğu için yüksek düzeyde performans sergiler. Üst düzey özelliklerle donatılan ekran kartı, 1 adet soğutma fanı sayesinde ısınma yaşamanıza engel olur. Siz de birçok programı çalıştırıp en sevdiğiniz oyunları oynayabileceğiniz başarılı bir ürün arayışındaysanız EVGA Ekran Kartı tam size göre!

6. Son nesil teknolojinin sergilendiği INNO3D GTX1650 Ekran Kartı

Ekran kartı almak istiyor ancak kısıtlı bütçeniz nedeniyle hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız harika bir ürünle karşınızdayız! INNO3D GTX160 Ekran Kartı tam bir fiyat performans ürünü dersek, yanlış olmaz. Saatte 2000 MHz bellek hızına sahip ekran kartı, yeterli düzeyde ekran performansı sunar. Nvidia teknolojisine dayanılarak tasarlanan ürünün kalitesi ise tartışılmaz bir konu. 896 birim GPU çekirdeği sayesinde ortalamanın üzerinde hıza sahip. Oyun odaklı tasarlanan ekran kartı, kripto para madenciliği için de oldukça uygun bir ürün. 4 GB bellek boyutu bulunan ekran kartında 2 adet soğutma fanı yer alır. Böylece yüksek performans isteyen oyunlarda ya da tasarım programlarında bile ısınmadan rahatlıkla kullanılır. Siz de kısıtlı bütçeyle kaliteli bir ekran kartı satın almak istiyorsanız INNO3D GTX160 Ekran Kartı'nı kaçırmayın deriz.

7. Yüksek hız performansıyla dikkat çeken AMD Radeon RX 6700 XT Ekran Kartı

Yüksek hız performansına karşın minimum seviyede sesle çalışan AMD Radeon RX 6700 XT Ekran Kartı, üst düzey özellikleriyle sizi şaşırtabilir. 12 GB bellek boyutu bulunan ekran kartı, yüksek çözünürlüklü görüntü deneyimini ekranınıza taşır. Gerçekçi ve sürükleyici video ile oyun performansı sergileyen ekran kartı aynı zamanda hiçbir takılma veya donma yaşamadan işlemlerinizi tamamlamanızı sağlar. Saatteki bellek hızı 16 GHz olan ürün, en zorlu oyunlarda bile akıcı performans göstermeyi başarır. Ekran kartında bulunan 3 adet soğutma fanı sayesinde ısınma veya kasma yaşanmaz. RGB LED aydınlatma ışıkları ile oyun oynarken istediğiniz atmosferi yakalamanızı sağlar. Eşsiz deneyimler yaşayacağınız üst düzey performans sergileyen ekran kartı arayışındaysanız RED DEVIL RX 6700 XT Ekran Kartı, bu arayışa son verebilir!

8. Minimum sesle çalışan MAXSUN AMD RADEON RX550 Ekran Kartı

MAXSUN AMD RADEON RX550 Ekran Kartı, gümüş kaplama devre kartı ile hem az ısınır hem daha yüksek performans sergiler. Benzersiz 9 cm büyüklüğündeki fanı sayesinde minimum gürültü ile üst düzey hava akışı sağlar. Belleğin saatteki hızı 6000 MHz olduğu için ihtiyaç duyduğunuz hızı yakalar. 4 GB bellek boyutu sayesinde ortalama seviyedeki oyunları oynayabilir ya da kripto para madenciliği gibi işlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. DirectX 12'yi desteklediği için eşsiz oyun deneyimini yaşayabilirsiniz. Düşük fiyatıyla beklenen performansı sergileyen ekran kartı, bütçe dostu ürün arayışında olanlar için harika bir alternatif. Siz de kaliteli ve beklentilerinize cevap verebilecek performansta bir ekran kartı arıyorsanız MAXSUN AMD RADEON RX550 Ekran Kartı'na mutlaka şans vermelisiniz.

9. Fiyat performans ürünü arayanlara AFOX Radeon Afrx550 Ekran Kartı

Düşük bütçeniz var ancak kaliteli bir ekran kartı mı arıyorsunuz? AFOX Radeon Afrx550 Ekran Kartı, kısıtlı bütçeyle alınabilecek en iyi ekran kartları arasında yer alır. Ekran kartı, kaliteli görüntü deneyimlerini yaşamanızı sağlar. Üründe bulunan 2 adet soğutma fanı sayesinde yüksek performans gerektiren program ile oyunları çalıştırırken bile ısınmaz ve donmalara neden olmaz. 4 GB bellek boyutu olduğu için orta düzeydeki oyunları rahatlıkla oynayabilir ve kripto para madenciliği gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 6000 MHz saatlik bellek hızı sergileyen ekran kartı, yüksek performans göstererek ihtiyacınızı karşılar. Eğer uygun fiyatlı, kaliteli ve hemen ısınmayan bir ekran kartı arayışındaysanız AFOX Radeon Afrx550 Ekran Kartı aradığınız ürün olabilir!

10. Oyunlarda eşsiz deneyim için XFX Speedster QICK 210 Ekran Kartı

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AMD RNA 2 mimarisi ile oyun kalitesini yükselten XFX Ekran Kartı, eşsiz ekran deneyimiyle karşınızda! Siyah rengi ve zarif tasarımı ile dikkat çeken Speedster serisi, modern aerodinamik bir tarza sahip. Soğutma ve hava akışını maksimum seviyeye çıkarmak için 2 adet soğutma fanı ile tasarlanan ekran kartı, en zorlu videoları bile duraksamalar olmadan ve ısınmadan oynatır. 4 GB bellek boyutu bulunan ürün, saatte 18 GHz bellek hızı sayesinde hızlı görüntü deneyimi yaşatır. AMD işlem üreticisi tarafından üretilen ekran kartı, ortalama fiyat segmentine göre üst düzey performans sergileyen ürünler arasında yer alır. Oyunlarda takılma ve donma olmadan yüksek hızlı video deneyimini yaşamak istiyorsanız fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan XFX Ekran Kartı'na mutlaka göz atın deriz.

11. Süper kompakt tasarımı ile dikkat çeken Zotac Gaming Geforce Gtx 1660 Ekran Kartı

Bilgisayar oyunlarında rakiplerinizden bir adım önde olmak istiyorsanız ekran kartı seçimine özen göstermelisiniz. Yeni nesil uzay teknolojisini dış tasarımına yansıtarak göze de hitap eden süper kompakt yapıdaki Zotac Gaming Geforce Gtx 1660 Ekran Kartı, eşsiz görüntü kalitesini en hızlı şekilde ekranınıza taşır. 70 ile 80 mm boyutundaki 2 adet fandan oluşan çift ofsetli tasarımıyla yeterli hava akışını sağladığı için yüksek performans gerektiren program, video ve oyunlarda bile ısınma yapmaz. Son teknolojiden faydalanarak üretilen ekran kartı, 6 GB bellek boyutu sayesinde üst düzey performans sergiler. 1785 MHz saatlik bellek hızı sayesinde yüksek hızlı ve gerçekçi görüntü deneyimini yaşamanızı sağlar. İster oyun ister kripto para madenciliği işlemleriniz için rahatlıkla tercih edebileceğiniz ekran kartı, canlı ve hızlı görüntü kalitesi ile beklentilerinizi karşılar. Eğer gerçekçi ve hızlı ekran deneyimini yaşatan bir ürün arayışındaysanız Zotac Gaming Geforce Gtx 1660 Ekran Kartı'ı sizi bekliyor, acele edin!