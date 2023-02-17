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Akmerkez AVM çalışma saatleri nedir? Akmerkez AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.02.2023 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki en eski alışveriş merkezlerinden biri de Akmerkez AVM’dir. 1993 yılında kurulmuştur. Birçok yerli ve yabancı markaya ait mağazalar, lokantalar, kafeler Akmerkez AVM’de yer almaktadır. Çeşitli hizmetlerinden, etkinliklerinden ve avantajlarından yararlanmak için belirlenen çalışma saatleri arasında hizmet vermektedir. Peki, Akmerkez AVM saat kaçta kapanıyor?

Akmerkez AVM çalışma saatleri nedir? Akmerkez AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Etiler’de yer alan ve buluşma noktası olarak da kabul edilen Akmerkez Alışveriş Merkezi, şehir merkezindeki konumu ile en sık tercih edilen alışveriş merkezileri arasında yer almaktadır. Akmerkez AVM çalışma saatleri içinde tüm etkinliklerden ve hizmetlerden yararlanabilmek mümkündür. Alışveriş merkezi bünyesinde yer alan hizmetlerden bazıları şu şekildedir: Çocuk parkı, ıslak şemsiye temizleme otomatları, vestiyer ve emanet hizmeti, dua odası, otopark, bebek odası, tekerleksi sandalye, bebek arabası, evcil hayvan puseti, beyaz masa (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), ücretsiz internet, danışma.

Akmerkez AVM saat kaçta açılıyor?

Yeme içme alanlarına alışveriş merkezinden tüm katlarında ulaşılabilmektedir. Zemin kat, birinci kat, ikinci katta yer alan yeme içme alanlarında hem yerli hem de yabancı markalara ait farklı lezzetler sunulan kafeler ve lokantalar yer almaktadır. Akmerkez AVM’de özel günlerde etkinlikler düzenlenmekte, müşterilere özel kampanyalar ve indirimler uygulanmaktadır. Bu tür durumlarda müşteriler telefon ya da mail ile bilgilendirilmektedir. Akmerkez AVM açılış saati açıldığı günden bu yana sabah saat 10.00 olarak uygulanmaktadır. Sabah 10.00’dan itibaren alışveriş merkezi bünyesindeki tüm mağazalar açılmaktadır. Bu mağazalar ve alışveriş merkezine ait hizmetler günün belli bir saatine dek kullanılabilmektedir.

Akmerkez AVM saat kaçta kapanıyor?

On iki saat boyunca hizmet veren Akmerkez AVM kapanış saati 22.00’dır. Alışveriş merkezi müşterileri 22.00’a kadar tüm mağazalardan ve alışveriş merkezi kapsamındaki tüm hizmetlerden faydalanabilmektedir. Akmerkez AVM çalışma saatleri hafta içi 10.00 ile 22.00 arasındayken Akmerkez AVM hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi günlerdeki ile aynı şekildedir. Alışveriş merkezi hem hafta içi hem de hafta sonu günlerinde sabah saat 10.00’da açılmakta ve akşam saat 22.00’da kapanmaktadır. Akmerkez AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi günler ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir ve şu şekildedir:

  • Açılış saati: 10.00
  • Kapanış saati: 22.00

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