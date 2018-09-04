Akrobasi pilotu baba-kız gökyüzünde buluştu

"Semin'in beni geçeceğinden kimsenin şüphesi yok. Kızımın ilerlemesini görmek benim için mutluluk verici. Hem hocalık hem de babalık yapmak kolay değil. Biz zoru aşabildik. Bunu aşmamızda Semin'in büyük yardımı oldu. O uçuşlarda bana babasıymışım gibi değil, hocasıymışım gibi yaklaştı. Eskiden aynı uçağın içinde birlikte uçardık. Semin yalnız uçmaya başlayınca ben kendi uçağıma transfer oldum. Gökyüzünde yan yana olabilmek çok güzel bir duygu. Birlikte uçtuğumuzda Semin lider pozisyonda ben de onun kolunda iki numara olarak hareket ediyorum. Kızımın kolunda olmak çok büyük bir keyif veriyor. Havada çok duygusal bir ortam oluyor. "

Kızı Semin'in uzun süredir büyük bir gayretle akrobasi pilotluğu için çalıştığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boynuz kulağı geçer" sözünü anımsatarak, pilotlukta da aynı sözün geçerli olduğunun altını çizdi.

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, "Mor Menekşe" adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener ise kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla birlikte gösteri uçuşu yaptı.

- "Semin gökyüzünde Türk kadınını ve Türkiye'yi temsil ediyor"

Öztürk, Semin'in solo gösterilerinde de yerde sunuculuğu kendisinin yaptığını, bundan da ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Kızı Semin'in yurt içi ve yurt dışında aldığı başarılardan önce bir Türk vatandaşı, daha sonra da bir baba olarak gurur duyduğunu dile getiren Öztürk, kızının yurt dışında hem Türk kadınını hem de Türkiye'yi temsil ettiğini vurguladı.

Öztürk, kızı ve kendisinin Sivrihisar Uluslararası Spotif Havacılık Merkezi'nde bu yıl 15-16 Eylül'de gerçekleştirelecek hava gösterilerinde yer alacağına değinerek, "Sivrihisar Hava Gösterileri'ne 7 ülkeden havacılar katılacak. Yaklaşık 50 hava aracı yer alacak. Şanlı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de Sivrihisar'daki havacılık gösterilerinde yer alacak. Bütün halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

- "Baba-kız gökyüzünde olmak bambaşka bir duygu"

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de babasıyla ebeveyn ilişkisi dışında öğretmen-öğrenci ilişkisini çok güzel kurduklarının altını çizdi.