Aksakal ne anlama geliyor? Binali Yıldırım’ın Türkiye’nin Aksakalı olması ne demek?

Binali Yıldırım 'ın Türkiye'nin Aksakalı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanınca Aksakal teriminin sözlük anlamı merak konusu oldu. Aksakal terimi sözlük anlamının yanı sıra siyasi bir figür. Türk Konseyi bünyesinde oluşturulan Aksakallılar konseyinde de her ülkenin bir Aksakalı bulunuyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN TÜRKİYE'NİN AKSAKAL'I OLMASI NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde birçok önemli konuda görüş alışverişi yapıldı, önemli kararlara imza atıldı. Önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, “Sayın Binali Yıldırım'ı, Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AKSAKAL NE DEMEK?

Aksakal terimi TDK’de bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen anlamlarına geliyor. Ayrıca Aksakal, Türkiye dışındaki Türk ülkelerinde bilge kişi, insanlara yol gösteren, bilgelik ve hikmet sahibi kimse anlamının ötesinde bir siyasi figür. Türk Konseyi'nin bünyesinde de bu sebepten daimi danışma organı olan Aksakallar Meclisi oluşturuldu ve her ülkenin bu yapıda bir kişi ile temsil edilmesine karar verildi.

Köyün veya mahallenin aksakalı, o yörenin temsilcisi, bunların birleşimi, kasabanın ya da şehrin temsilcisi oluyor. Yılda iki kez farklı üye ülkelerin şehirlerinde toplanan Aksakallar Meclisi Konsey'in en üst mercii olan Devlet Başkanları toplantılarına tavsiye niteliğinde öneriler hazırlıyor.

