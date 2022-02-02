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Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul'da akşam namazı kaçta kılınacak? 2 Şubat Diyanet namaz vakitleri...

02.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların ilk günü 2 Şubat itibariyle başladı. Üç ayların içerisinde yer alan Recep ayı dolayısıyla bugün oruç tutan kişiler akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde namaz vakitlerine yer verdi. Peki Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul'da akşam namazı kaçta kılınacak? İşte 2 Şubat Diyanet namaz vakitleri...

Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul'da akşam namazı kaçta kılınacak? 2 Şubat Diyanet namaz vakitleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini güncel şekilde paylaşıyor. Üç aylarında gelmesi sebebiyle çok sayıda vatandaş bugün oruç tutuyor. Bu kapsamda Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul'da akşam namazı kaçta kılınacak? soru ve konu başlıkları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. 2 Şubat Diyanet namaz vakitleri ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerin akşam ezanı saatlerine haberimizde yer verdik.

Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul'da akşam namazı saat kaçta?

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Akşam ezanı 2 Şubat Çarşamba İstanbul'da saat 18.28'de okunacak.

Diğer illerin namaz saatleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir, bulunduğunuz il ve ilçeyi girerek akşam ezanı saatini öğrenebilirsiniz.

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul'da akşam namazı saat kaçta?

İSTANBUL'DA AKŞAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK? 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Akşam namazı vakti; güneşin batması ile başlamaktadır.

İslam'ın dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdlarından biri olan Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur” (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).

Rivayetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebû Hanîfe’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu’cemü’l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu’s-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu’r-râye, I, 233) buyurmuştur.

2 ŞUBAT ÇARŞAMBA İFTAR SAAT KAÇTA?

2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da akşam ezanı saat 18.28'de okunacak. Diğer illerin vakitlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aşağıda yer alan sayfasına tıklayabilirsiniz.

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/%C4%B0stanbul-icin-namaz-vakti


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