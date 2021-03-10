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Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Diyanet namaz ve iftar saatlerini açıkladı

10.03.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Diyanet namaz ve iftar saatlerini açıkladı

İslam alemi üç ayların içerisinde yer alan Regaib Kandili'nden sonra gelen Miraç Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşıyor. İslamiyet açısından son derece önemli olan Miraç Kandili vatandaşlar tarafından bugün ibadetlerle kutlanıyor. Peki, Miraç Kandili'nde akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Diyanet iftar saatlerini açıkladı. İşte cevaplar...

Bugün 10 Mart Çarşamba günü ve Miraç kandili. Vatandaşlar üç ayların içerisinde yer alan Regaib Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşıyor. Peki, Miraç Kandili'nde akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Akşam namazı saat kaçta? Diyanetin açıkladığı iftar saatleri ne?

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre İmsak vaki 05:53 vaktinde olacak. Güneş 07:17 itibariyle doğuyor ve öğle vakti 13:19 saatinde gerçekleşiyor. İkindi ezanı 16:35, akşam ezanı ise Miraç kandilinde 19:12 saatine denk geliyor. Yatsı ezanı ise kandil gününde 20:31 saatinde okunacak.

DİYANET İFTAR SAATLERİ

diyanet-takvimi

Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre Miraç kandilinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte saat 19:12'de iftar yapabilecek.

MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

İslamiyete göre Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed bu yolculuğunda "Burak" isimli binekle seyahat etti. "İsra ve Miraç mucizesi" adıyla da bilinen bu olaydan, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde bahsedilmekte. "İsra olayı", peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise göklerin ötesine yaptığı yolculuğa denilmekte.

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