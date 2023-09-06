Akşener 'adayımız' diyerek duyurmuştu, Ümit Özlale seçim startını verdi! Dikkat çeken paylaşım...

Yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri AKşener, 2023 seçimlerinde alınan yenilgide ittifak sisteminin büyük rolü olduğunun altını çizerek bir sonraki seçimde ittifaklara kapıyı kapattı.

AKŞENER İTTİFAKLARA KAPILARI KAPATTI

Akşener "Kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı bu 50+1 ittifak sistemi Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Onun için biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız." diye konuştu.

YEREL SEÇİM KARARINI AÇIKLADI

Seçime 81 ilde ayrı gireceklerini belirten Akşener, "İstanbul ve Ankara dahil mi?" sorusuna verdiği "Ankara dahil" yanıtı dikkat çekti.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYINI DUYURDU

Akşener, sözlerinin devamında ise İYİ Parti'nin İzmir adayını açıkladı. İYİ Parti lideri "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor." diye konuştu.

Akşener'in açıklamaları sonrası gözler İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'ye çevrildi.

ÜMİT ÖZLALE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "İZMİR VARSA ÜMİT VAR"

İlerleyen saatlerde Özlale tarafından yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özlale "06.09.2023 İzmir Varsa Ümit Var" ifadelerine yer verdi.

Özlale'nin paylaşımı gündem yaratırken, "Adaylık startını verdi" olarak yorumlandı.



