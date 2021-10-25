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Akşener'den "10 büyükelçi" açıklaması: İç mesele olmaktan çıkar

25.10.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Akşener, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına imza atmış bir ülkenin mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmaktan çıkarır." ifadelerini kullandı.

Akşener'den "10 büyükelçi" açıklaması: İç mesele olmaktan çıkar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına imza atmış bir ülkenin mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmakta çıkar. Sayın Erdoğan'ın, bağırıp bağırıp dış politika yapması doğru değil" dedi.

"AİHM'NİN KARARINA UYULMAMASI NEDENİYLE İÇ MESELE OLMAKTAN ÇIKAR"

Akşener katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Bu ülkede görev yapan bir yabancı elçinin veya bir büyükelçinin Türkiye'nin iç işlerine karışır gibi algılanacak bir eylemden söylemden uzak durması gerekir. Bir önerme bu bir tamam da Osman Kavala üzerinden yürüyen bir tartışma oldu. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını olacağınıza dair de imza atmışsınız. Dolayısıyla iki türlü bakılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını okuyacağınızı imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmaktan çıkarır."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklamasıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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