HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akşener'den dikkat çeken sözler: Varsayın bu seçimi kaybettik... Bir daha konuşulamaz

Akşener'den dikkat çeken sözler: Varsayın bu seçimi kaybettik... Bir daha konuşulamaz

23.09.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri yaklaşırken siyasilerin seçim çalışmaları hızlandı. Son olarak İzmit'te bir açılışa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu, partili cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem adına mücadele ederek, bunu konuşarak yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez. Ama varsayın kaybettik, ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz" dedi.

Akşener'den dikkat çeken sözler: Varsayın bu seçimi kaybettik... Bir daha konuşulamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından ağabeyi Nihat Gürer'in adına yaptırılan spor kompleksinin açılış törenine ve İzmit Belediyesi'nin düzenlediği lansman programına katıldı. Programlara, Akşener ile birlikte CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcıları ile çok sayıda davetli katıldı.

A

EKMELEDDİN İHSANOĞLU VURGUSU

İzmit Belediyesi'nin lansman programında konuşan Akşener, "Muhalefet seçmenlerini oluşturan, muhalefetin kanaat önderleri konumunda olan, sosyolojik ve psikolojik olarak seküler ve şehirli, orta sınıf seçmen 2018'de seçime giderken matematiği unuttu. 'Birinci turda geçeceğiz' denildi, olmadı. Çılgın bir fotoğraf ortaya çıktı ve sonuç itibariyle o seçim sonuçlarında Sayın İnce, ben ve Temel Bey, biz üçümüzün aldığımız oy Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu kadar oldu. Bunu da bir yere koyalım. Unutmayalım. Sonra, biz İYİ Parti olarak bu yıkılmış, umudu yere düşmüş, 'Bu defa da kaybettik' diyen bu muhalif seçmeni nasıl ayağa kaldırırız diye baktık. Başarıya özlem çıktı. Bu muhalefetten hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, 'Yine başaramadık' diye düşünüyordu. Nasıl ayağa kaldırabiliriz? İşte burada anlatılan güzel hizmetlerin, o başarıya özlemi sağlayacağını gördük" dedi.

B

"BENDEN BAŞKA İNANAN OLMADI"

31 Mart seçimlerinden bahseden İYİ Parti lideri Akşener, "Benim hedefim, doğrusu İstanbul'du. Çünkü Sayın Erdoğan, 'İstanbul benim aşkım' derdi. İstanbul'u almak, Sayın Erdoğan'ın elinden aşkını almaktı. Ben o aşka göz dikmiştim. Amacım o aşkı almaktı ama o aşkın alınmasına benden başka inanan olmadı. Basın mensupları dahil, her türlü iddiaya girdik. Bakın, biz bu bakış açısıyla bu ülkenin insanlarına, 'Olabilir, biz yapabiliriz, istersek başarabiliriz' düşüncesini ispatladık" ifadelerini kullandı.

C

"AMA VARSAYIN KAYBETTİK..."

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi için önlerindeki seçimi kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Akşener, "Bu, partili cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem adına mücadele ederek, bunu konuşarak yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez. Ama varsayın kaybettik, ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Bu ucube sistemin bir tarafında var olan tek adam sisteminin karşılığı, bu taraftan da bir tek adamı seçmek zorunda kalırız. Dolayısıyla önceliğimiz, parlamenter sisteme geçmektir. Önceliğimiz hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır. Bunun yolu da denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu ve 21'inci yüzyılın yeni değer setlerine uygun, gerçekten gençlerin umudunu da hayata geçirebilecek, Türkiye'ye nefes aldıracak güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu ülkeyi sağ- salim bir şekilde geçirmektir. Onun yolu iki şeyi kazanmaktan geçiyor. Birincisi cumhurbaşkanlığını kazanacağız, diğeri de meclisi kazanacağız" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da ilginç olay! Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı...Malatya'da ilginç olay! Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı...
CNN'deki röportajda 'başörtüsü' krizi! Boş koltuklu fotoğrafla tepki gösterdiCNN'deki röportajda 'başörtüsü' krizi! Boş koltuklu fotoğrafla tepki gösterdi
Günlerdir konuşuluyordu! İstanbul'u karıştıran olayda flaş gelişmeGünlerdir konuşuluyordu! İstanbul'u karıştıran olayda flaş gelişme
Anahtar Kelimeler:
İzmit Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası dikkat çeken paylaşımlar

Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası dikkat çeken paylaşımlar

"Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" sözleri tepki çekmişti! Flaş gelişme

"Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" sözleri tepki çekmişti! Flaş gelişme

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi

Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.