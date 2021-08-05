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Akşener'den Erdoğan'ın yangınla ilgili açıklamalarına çok sert tepki

05.08.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangınlarda hayatını kaybeden canlılar ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akşener "Vicdanınıza sesleniyorum: Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? " ifadelerini kullandı.

Akşener'den Erdoğan'ın yangınla ilgili açıklamalarına çok sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınlarda hayatını kaybeden hayvanlarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.' Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık. Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine ödemelerini yapacağız. Büyükbaşsa büyükbaş, koyunsa koyun, beyaz etse beyaz et" demişti.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Söz konusu ifadelere tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "Vicdanınıza sesleniyorum: Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

AKSENER

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
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