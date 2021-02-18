Akşener'den Gara operasyonuyla ilgili 'sorumluluk' açıklaması

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda sorumlunun, "Başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'ndan, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti" olduğuna ilişkin açıklaması hatırlatılarak, "Sizce sorumlu kim?" diye sorulması üzerine Akşener, şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan, 'Sorumlu benim' demiş. Doğrudur, başkomutanlar talimat verir. Baştan aşağı başarılı olur inşallah Türkiye'nin terörle mücadelesindeki her adımı. Buradaki hiçbir kişi bunun tersini düşünmez. Evet, sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren Sayın Erdoğan'dadır. O da kendisi bunu itiraf etmiş, kabullenmiş, sorumluluğu almış. Güzel bir şey. Üstlenmiş Sayın Erdoğan, bu güzel bir şey, takdir ettim."

Bir gazetecinin, Erdoğan'ın ifadesini yinelemesinin ardından Akşener, "Ne dediğini anladım da Sayın Erdoğan, 'Devlet eşittir benim' diyor. İyi, güzel de o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun. Hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun, çok fayda sağlayacak." diye konuştu.