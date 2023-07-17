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Akşener'den son yapılan zamlarla ilgili açıklama: Sessiz kalmayacağız, yarın saat 12.00'de...

17.07.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar akaryakıt ve doğal gazda ÖTV zammı yapılmıştı. Son karara göre benzin ve motorinde 5 TL, LPG'de 4 TL fiyat artışı yaşanmıştı. Cumhur İttifakı ortakları BBP ve YRP, AK Partili Metin Külün ve ardından CHP zamlara tepki göstermişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener de zamlara sessiz kalmayacaklarını belirterek yarın saat 12.00'yi işaret etti.

Akşener'den son yapılan zamlarla ilgili açıklama: Sessiz kalmayacağız, yarın saat 12.00'de...

Son zamlarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Birçok siyasi parti zamlara tepki gösterdi. Muhalefet partilerinin yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı iki partinin de açıklamaları dikkat çekmişti. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zamlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapt.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Akşener yaptığı açıklamalada, "İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! 'Millet için milletle beraber' anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; Yarın saat 12:00’de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!" ifadelerini kullandı.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde;

LİTRESİ 34 LİRAYI AŞTI

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi ise 26 liradan 32 liraya yükseldi. Son olarak geçtiğimiz gün yapılan 1.32 liralık zamla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 28 liraya yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener ÖTV

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