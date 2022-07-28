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Akşener'den yeşil ışık! İYİ Parti'de 'ön seçim' seçeneğine olumlu sinyal geldi

28.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te gerçekleştirilecek seçimler için siyasi partiler hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. İYİ Parti'de de Milletvekili Genel Seçimi için masada 'ön seçim' seçeneği yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teklife sıcak baktığı bilgisi aktarıldı.

Akşener'den yeşil ışık! İYİ Parti'de 'ön seçim' seçeneğine olumlu sinyal geldi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İYİ Parti, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere milletvekilleri ve parti yöneticileri il ziyaretlerinde bulunurken, aday belirleme sürecinde başta ön seçim olmak üzere izlenecek yöntemlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar da başlatıldı.

Parti kurmaylarının Akşener'e, sahada partiye yoğun ilgi olduğunu belirterek, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesine yönelik teklifte bulunduğu öğrenildi.

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KRİTİK TARİH: EYLÜL

Akşener'in konuya sıcak baktığı aktarılırken, ön seçime ilişkin kararın eylül ayında yapılacak Genel İdare Kurulunda (GİK) ele alınması bekleniyor.

Partinin özellikle büyükşehirler ile güçlü olduğu illerde milletvekili adaylarını belirlerken ön seçim yapabileceği değerlendiriliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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