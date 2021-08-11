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Akşener'in Erzincan ziyaretinde gerginlik: Yalan konuşuyorsunuz

11.08.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Erzincan’ın Tercan ilçesinde kahvehane ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Şehit ağabeyi yapılan eleştirilere sert tepki göstererek, “Yalan konuşuyorsunuz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan’da esnaf ziyareti yaptı. Akşener, Erzincan merkezin ardından Çayırlı ve Tercan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Tercan’da bir kahvehaneye giren Meral Akşener, bir vatandaşla sohbet ederken vatandaşın da hükümete yönelik eleştirilerde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak, oturduğu masadan ayağı kalkarak duruma sert tepki gösterdi. Bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden dışarı çıkarak esnaf gezisine devam etti.

Şehit ağabeyi Yusuf Budak, “Yalan söylüyorsunuz” şeklinde tepkisini sürdürerek şöyle konuştu:

“Allah’tan korkun. Yalan konuşmayın. Acından ölüyordunuz şimdi çok şeye sahipsiniz. Ne olmuş memlekete. Yalan konuşmayız. 90’lı yılları hatırlayın. Hepimiz kardeşiz. Terörle geçen yıllarda Tendürek’e çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, açız diyor. Ne açız. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsun. İsrail’e, ABD’ye karşı dik duruyoruz.”

Akşener, Tercan ilçesinin ardından kara yoluyla Erzurum’a hareket etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Meral Akşener
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