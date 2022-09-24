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Akşener'in Mersin ziyaretinde 'söz vermiştiniz' gerginliği: "Korumalar beni itekledi"

24.09.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziyaretlerine ara vermeden devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son olarak Mersin'e gitti. Programlar dahilinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Akşener'in ziyareti sırasında işten atıldığını belirten bir vatandaşla korumalar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Akşener'e ,"Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." diyen vatandaş korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Akşener'in Mersin ziyaretinde 'söz vermiştiniz' gerginliği: "Korumalar beni itekledi"

2023 seçimlerine bir yıldan az bir zaman kaldı. Seçim hazırlığını il il gezerek devam ettiren İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin'de vatandaşlarla buluştu. Ziyareti sırasında kucağında çocuğuyla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz büyükşehir belediyesinden atıldığını belirterek, "İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." dedi. Akşener de bu sözlerin ardından, "Mersin'de ittifak yapmadık." ifadelerini kullandı. Açıkgöz daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada korumalar tarafından iteklendiğini iddia etti.

AA-20220924-28982035-28982033-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_MERAL_AKSENER_MERSINDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, öncelikle seçmenini velinimeti görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları, bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar." dedi.

Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde partililere seslenen Akşener, siyasetçilerin, ülkeyi daha iyi yönetme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

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PARTİYE KATILANLARA ROZET TAKTI

"İYİ Parti, öncelikle seçmenini velinimeti görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları, bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar." diyen Akşener, konuşmasının ardından partiye katılan kişilere rozet, evlilik hazırlığı yapan bir çifte de nişan yüzüklerini taktı.

Akşener, daha sonra Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezine geçti.

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TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA YANIT: "MERSİN'DE İTTİFAK YAPMADIK"

Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.

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Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni." (AA)

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Mersin Meral Akşener gerginlik ziyaret
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