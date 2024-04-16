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  4. Akşener'in profiline tıklayan Fatih Portakal inanamadı! Canlı yayında kameraya gösterdi... "2-3 gündür tuhaf bir gelişme yaşanıyor"

Akşener'in profiline tıklayan Fatih Portakal inanamadı! Canlı yayında kameraya gösterdi... "2-3 gündür tuhaf bir gelişme yaşanıyor"

16.04.2024 09:15
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İYİ Parti'de genel başkanlığı devretmesi beklenen Meral Akşener'in sosyal medya hesabında son günlerde attığı adımlar gündem oldu. Akşener peş peşe birçok İYİ Partiliyi ve gazeteciyi ya engelledi ya da takipten çıktı. Bu isimler arasında koltuğuna talip olanlar gibi gazeteciler Fatih Portakal ve İsmail Saymaz da vardı. Fatih Portakal'ın canlı yayında "gereksiz bir kapris, çocukça bir hareket" tepkisi dikkat çekti. İsmail Saymaz da "Ben şanslı gruptanım" dedi.

Akşener'in profiline tıklayan Fatih Portakal inanamadı! Canlı yayında kameraya gösterdi... "2-3 gündür tuhaf bir gelişme yaşanıyor"

Haftaya cumartesi İYİ Parti için tarihi bir gün olacak. Yerel seçimlerde hezimet yaşayan İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona eriyor. Akşener'in koltuğuna talip olan isimlerden Müsavat Dervişoğlu'nun, Akşener'in desteğini aldığı öne sürülüyor. Akşener ise son günlerde sosyal medya hamleleriyle ses getirdi.

AKALIN VE DESTEKÇİSİNE SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Genel başkanlık için adaylığını ortaya koyan isimlerden biri Tolga Akalın oldu. Akalın'a Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz'dan da destek geldi. Meral Akşener iki ismi de takipten çıktı.

DERVİŞOĞLU VE AYDIN'I TAKİBE DEVAM

Yine partinin önde gelenlerinden Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın da İYİ Parti genel başkanlığına talip oldu. Akşener'in Müsavat Dervişoğlu'nu desteklediği iddialarına yanıt veren Dervişoğlu "Sayın Genel Başkan'ımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum, bundan gurur ve onur duyarım" demişti.

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Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın

GAZETECİLER DE NASİBİNİ ALDI

Ancak Akşener'in sosyal medyadaki takip ve engelleme hamlesi İYİ Partililerle sınırlı kalmadı. Meral Akşener'in gazeteci İsmail Saymaz'ı takipten çıktığını duyan Fatih Portakal, "Mesela İsmail Saymaz'ı çıkarmış sabah. Dedim beni yapmamıştır herhalde. Beni de engellemiş" deyip telefonunu kameraya gösterdi.

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"SİYASETÇİ KÜSEMEZ Kİ"

Portakal, Akşener'in sosyal medya hamlesiyle ilgili şöyle konuştu: "Siyasette küsen var ama Meral hanım neden küstü bilmiyorum. Partisinden birçok insanı çıkardı, attı, engelledi. Aslında gereksiz bir kaprisin içerisinde. Siyasetçi küsemez ki. Takipten çıkarmak çok saçma geliyor bana, çocukça bir hareketmiş gibi geliyor.

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"MAALESEF DEMOKRATLIĞI BU KADAR"

Engellese ne olur engellemese ne olur, fark etmez de çok komik bir olay. Engelleyince mutlu mu oluyorsunuz? Biz sizi kötülük olsun diye eleştirmiyoruz ki. Hakaret de etmiyoruz. Ama maalesef Meral hanım gibilerinin demokratlığı bu kadar."

"İYİ PARTİLİLER BİRBİRİNE AYNI SORUYU SORUYOR"

İsmail Saymaz da Akşener'in sosyal medya hesabındaki süreci "2-3 gündür tuhaf bir gelişme yaşanıyor" diye değerlendirirken İYİ Partililerin birbirlerine "Meral hanım seni takipten çıktı mı?" diye sorduklarını öne sürdü.

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"BEN ENGELLENMEYEN ŞANSLI GRUPTAYIM"

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Saymaz'ın konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:
"2-3 gündür tuhaf bir gelişme yaşanıyor. Meral Akşener Twitter hesabında bazı İYİ Parti genel başkan adaylarını, kendisini eleştiren bazı İYİ Partili yetkilileri, sosyal medyada görüş bildiren bazı İYİ Partilileri, eskiden İYİ Partili olup bugün İYİ Parti'yi eleştirenleri ve yine benim gibi gazetecileri ya takipten çıktı ya da engelledi. Ben engellenmeyip takipten çıkılan şanslı grup arasındayım ama ilerleyen saatlerde engellenebilirim."

"SON GÜNLERDE İYİ PARTİLİLERİN BİRBİRİNE EN ÇOK SORDUĞU SORU BU"

İYİ Partililer arasında bugünlerde herkesin birbirine en çok sorduğu soru şu: 'Meral hanım seni engelledi mi?' Tolga Akalın'ı, Rıdvan Uz'u, Uğur Poyraz'ı takipten çıkmış. Yetmemiş Akalın ve Uz'un oğullarını da takipten çıkmış. Babalarına kızıp çocuklar takipten çıkılır mı ya?

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MERAL AKŞENER'İN OĞLU İDDİASI

O hesabı bildiğim kadarıyla Meral Akşener kullanmıyor, oğlu Fatih Akşener kullanıyor ve bu tuhaf işleri hep o yapıyor. Akşener'in Twitter hesabını silah gibi kullanıp onu ekle, bunu çıkar, şunu takip et, bunu engelle işlerini o yürütüyor. Muhtemelen annesine danışıyor herhalde, annesinden habersiz yapıyor olamaz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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