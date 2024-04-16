HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş ‘İlk icraatım’ olacak demişti! O proje belediye meclisinde kabul edildi

Mansur Yavaş ‘İlk icraatım’ olacak demişti! O proje belediye meclisinde kabul edildi

16.04.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yerel seçim sonuçlarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de çoğunluğu elde eden CHP’den ilk hamle geldi. Mansur Yavaş'ın ‘seçimi kazanırsam ilk icraatim olacak’ dediği proje resmen kabul edildi.

Mansur Yavaş ‘İlk icraatım’ olacak demişti! O proje belediye meclisinde kabul edildi

Ankara’da daha önce onay beklediği için başlanamayan Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu projesi belediye meclisinde kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi bir basın mensubunun sorusu üzerine ilk icraatının Sincan'daki Tatlar Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu olacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmasına rağmen Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır ertelenen ve Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi kredisi bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

2

SEÇİMLER SONRASI İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ABB Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin Ankara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Görevde 5 yılı geride bıraktıklarını belirten Yavaş, bu süreçte şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir anlayışla kenti yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Yavaş, kimseyi ayırt etmeden, nereden kime kaç oy çıktığına bakmadan adil bir şekilde kente hizmet ettiklerini ifade ederek, "Meclisimizde zaman zaman tartıştık, zaman zaman gerildik ama her şeyden önce geçtiğimiz dönemde haksız tek bir imar artışı yapılmaması ya da ranta yönelik tek bir karar alınmaması bizim için diğer tüm konulardan daha değerlidir. Bu konuda ortak irade koyan tüm gruplara teşekkür ediyorum. Tek bir temennimiz vardır, o da Ankara'ya hep birlikte hizmet etmektir." diye konuştu.

3

25 ilçe belediye başkanının tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek başkente yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet eden Yavaş, "Farklı siyasi anlayışlara sahip olabiliriz ama eminim hepimizin amacı tüm siyasi görüşlerden öte önce kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle Mecliste yer alan tüm partilerin ortak aklı işleteceğine yürekten inanıyorum." dedi.

BAŞKANVEKİLLERİ İLE ÜYELİKLER İÇİN OYLAMA YAPILDI

Yavaş'ın konuşmasının ardından, Meclisin birinci ve ikinci başkanvekillikleri, divan katipliği ve encümen üyeliklerinin belirlenmesi için kapalı zarf usulüyle oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, Ertan Işık birinci başkanvekili, Emre Doğan ise ikinci başkanvekili seçildi.

Ece Yılmaz, Mustafa Kemal Kömürcü, İbrahim Mert Bektaş, Özkan Deniz, Cem Şahin ve Evrim Küçük divan katipleri, Hüseyin Çakmak, Atilla Atalay, Tufan Vural, Okan Culha ve Özgür Tosun ise encümen üyeleri oldu. Mecliste görev yapacak ihtisas komisyonu üyeleri de belirlendi.

Başkan Yavaş, 15 Nisan Pazartesi saat 18.00'de Meclisi toplamak üzere oturumu kapattı.

Öte yandan Meclis üyeliği dağılımı, "CHP 90, AK Parti 45, MHP 10, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1 ve bağımsız 1" şeklinde oldu. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcıları dikkat! "Acilen kapatın"iPhone kullanıcıları dikkat! "Acilen kapatın"
CHP lideri Özgür Özel'in yeni imajı! Saçlarını boyattıCHP lideri Özgür Özel'in yeni imajı! Saçlarını boyattı
Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralıEvin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
En Çok Okunan Haberler
Hollandalı ismin o paylaşımına Selçuk Bayraktar'ın yanıtı gündem oldu: 'Burası Türkiye'

Hollandalı ismin o paylaşımına Selçuk Bayraktar'ın yanıtı gündem oldu: 'Burası Türkiye'

CHP lideri Özgür Özel'in yeni imajı! Saçlarını boyattı

CHP lideri Özgür Özel'in yeni imajı! Saçlarını boyattı

Tanju Özcan'dan Afrikalı öğrenci tepkisi "Astronomik bir zam yapacağız"

Tanju Özcan'dan Afrikalı öğrenci tepkisi "Astronomik bir zam yapacağız"

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

Uğur Dündar için 'babalık' iddiası! Açıklama geldi

Uğur Dündar için 'babalık' iddiası! Açıklama geldi

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.