Akşener, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak yazdığı yazı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti! Akşener, kadınlar ve partililerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'da yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önüne geldi. Akşener tarafından mozoleye çiçek bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

İŞTE AKŞENER'İN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE YAZDIĞI YAZI

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız. Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyet'imizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bu günlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız. Cumhuriyet'imizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun da farkındayız. İstiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucuları olan biz kadınlar daha çocuk yaşta içtiğimiz anda sadakatimizle medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki 1934 yılında batılı ülkelerden bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verebilen bu Cumhuriyet, 2023 yılında bunun hatırasıyla yetinemez. Çünkü biliyoruz ki kadınların omuzlarında yükselen bu memleket yeni asrında kadınları görmezden gelemez. Çünkü Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyet'imizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız. Büyük Türk milleti için verdiğiniz mücadeleyi ve biz Türk kadınları için açtığınız yolu bir kez daha şükranla selamlıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun." (DHA)





