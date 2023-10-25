HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Bahçeli'nin çıkışına Akşener'den yanıt geldi! "Kabadayılık yaparak milliyetçilik yapılmaz"

Son dakika | Bahçeli'nin çıkışına Akşener'den yanıt geldi! "Kabadayılık yaparak milliyetçilik yapılmaz"

25.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meral Akşener'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert yanıt geldi. Bahçeli dünkü grup toplantısında "Gazze güvende değilse Ankara'nın da güvenliğinden bahsedilemez. 24 saat doldu, Türkiye hazır olmalıdır" demişti. Bahçeli'ye gündem yaratan çıkışına gönderme yapan Akşener, "Milliyetçilik önce kendi vatanına kendi evladına sahip çıkmaktır. Başka anaların doğurduğu çocukların üzerinden kabadayılık yaparak milliyetçilik yapılmaz!" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Hamas-İsrail çatışmasına değinen Akşener "Netanyahu bir savaş suçlusudur, bebek katilidir, sivilleri, çocukları öldüren terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir" diye konuştu. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 saat müddet vererek "Süre doldu, Türkiye harekete geçmelidir" çıkışı da Akşener'in gündemindeydi. Akşener Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi.

"SAYIN ERDOĞAN 'EY İSVEÇ!' DEMİŞTİ"

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Bu durumun son örneklerinden biri de İsveç'in NATO üyeliği konusu. Dışarıda konunun muhataplarına ancak boncuk dağıtan AK Parti iktidarı içerideyse yazdığı senaryolar üzerinden milletimizin gözünü boyamanın peşine düşmüş durumda. Sayın Erdoğan daha önce bu konu hakkında 'Ey İsveç! Boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılıp yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz' demişti.

Başlıksız-2

"ÖNCE ESİP GÜRLEDİLER, SONRA 'ŞAK' DİYE İMZAYI ÇAKTILAR"

  • İktidar İsveç'in katılım protokolünü imzalayıp Gazi Meclisimize göndermiş. Hadi bakalım buyurun buradan yakın! Önce esip gürlediler, sonra hiçbir şey almadan 'şak' diye protokole imzayı çaktılar. Biz Rahip Brunson olayında ve Kaşıkçı davasında da bunu yaşamadık mı? F-16'lar konusunun Türkiye açısından fevkalade önemli olduğunun da altını çizmek istiyorum.

"DERHAL TEKLİF EDİYORUM"

  • Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ancak söylenen bunca sözden, onca hadiseden sonra bu millete ve onun seçilmiş temsilcilerine bilgi vermek ve onları ikna etmek zorundasınız. Bunun için derhal gazi Meclisimizde bir genel görüşme açılmasını teklif ediyorum. Milletvekili arkadaşlarıma da bu konuda talimat verdim. Gelin teklifimize olumlu yanıt verin. Böylece bugüne kadar hangi adımlar atılmış, Türkiye'nin güvenlik kaygıları hangi düzeyde giderilmiş, şeffaf bir şekilde bizimle paylaşın.

3

  • İYİ Parti olarak Türk milliyetçiliğini ırkçılıkla, yabancı düşmanlığıyla birlikte ele almaya cüret eden her türlü kirli emele karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer ki Türk milliyetçiliği bir suç sayılacaksa o zaman alenen, gönül rahatlığıyla söylemek isterim ki biz de Türk milliyetçisiyiz. Hadi bizi de tutuklayın da görelim!

"BİR ÇATIŞMA ANCAK BU KADAR ŞEREFSİZ OLABİLİR"

  • Katil Netanyahu'nun günahlarına ortak olmaya devam ediyorlar. İsrail Gazze'yi atış talimi alanına çevirdi. Hamas'ın terör saldırılarında 1400 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. İsrail'in karşı saldırılarında ise 4000'den fazla sivil Filistinli hayatını kaybetti. Ne yazık ki 1700 günahsız çocuk Netanyahu terörünün kurbanı oldu. O bombalar masum insanları öldürdü, hastanede yeni doğmuş bebekleri öldürdü, güvenli bir yere ulaşmaya çalışan aileleri öldürdü. Bir çatışma ancak bu kadar onursuz, bu kadar şerefsiz olabilir.

"NEYANYAHU BEBEK KATİLİDİR, HAMAS TERÖRÜYLE AYNI ŞEYDİR"

  • Netanyahu bir savaş suçlusudur, bebek katilidir, sivilleri, çocukları öldüren terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir. Bir katil gibi, bir terörist gibi muamele görmelidir.

  • BMGK'deki ABD vesayetini ve vetosunu bertaraf etmek için Genel Kurul acilen toplanmalıdır. Buradan iktidara çağrıda bulunuyorum: Türkiye hemen bugün bu girişimleri başlatmalı. Hem ara buluculuk gayretlerini pekiştirir. İYİ Parti olarak şimdiye kadar atılan her doğru adımda yaptığımız gibi bu adım için de iktidarı destekleyeceğimizi buradan ilan ediyorum.

534

  • Farklı ve maceracı bir tutum bekleyenlere, iç politikada rüzgar yakalamak için dış politikada savrulma yaşanmasını umanlara, iki eksenli bir terör sarmalında taraf olmamızı önerenlere de bazı söyleyeceklerim var. Her şartta ülkemizin güvenliğini amaçlayan ve hiçbir milletin aleyhinde olmayan barış yanlısı bir duruş bizim daimi ilkemizdir.

BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ

'Yola revan olmazsam namerdim'' 'Yola revan olmazsam namerdim''
  • Devlet insanlığı racon kesemez! Mehmetçik Gazze'ye diye slogan atan şuursuz kitlenin gazına gelenler var. Bu milliyetçilik değildir. Milliyetçilik önce kendi vatanına, milletine sahip çıkmaktır. Milliyetçilik önce kendi vatanına kendi evladına sahip çıkmaktır. Başka anaların doğurduğu çocukların üzerinden kabadayılık yaparak milliyetçilik yapılmaz!

'MİTİNG' TEPKİSİ

  • 100 yıl sonra bile Cumhuriyet'le hala problemi olanlar var. Dün her 29 Ekim'de yatak döşek olanlar vardı, bugünlerde ise Atatürk'süz 29 Ekim kutlayanlar var. Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanmasını yanlış bulup erteleyenler var. Milletçe birlik olup bir büyük zaferin 100. yılını hep birlikte kutlamak varken abuk sabuk işlerinizle neden bu milletin sinirlerine basıyorsunuz? 29 Ekim'i cümle aleme karşı tek vücut olmak için bir fırsata çevirmek yerine neden bir gün öncesinde paralel bir hat çekip insanlarımızı birbiri karşısına dikiyorsunuz?

'YEREL SEÇİM' MESAJI: ŞEHİRLERİMİZİN NASIL DEĞİŞECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ

  • Tek amacımız seçim kazanmak olmayacak. Seçimlerden sonra bile o gönülleri kazanmaya odaklanacağız. Rantçıların yerini ahlaklı insanlar aldığında, beceriksizlerin yerini vizyoner insanlar aldığında, şehirlerimizin nasıl değişeceğini göstereceğiz.
    Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı! 18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.