Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu start verdi.
Maratona start verilmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla birlikte yürüyüşe geçti.
Akşener'in göğüs numarasının "2023", Kılıçdaroğlu'nun "1923" olması ise dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göğüs numarası "34", CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise "1919" oldu.
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