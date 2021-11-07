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  4. Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

07.11.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 43. İstanbul Maratonu'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in göğüs numarasının "2023", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "1923" olması dikkat çekti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu start verdi.

VATANDAŞLARLA YÜRÜDÜLER

Maratona start verilmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla birlikte yürüyüşe geçti.

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AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NUN GÖĞÜS NUMARALARI DİKKAT ÇEKTİ

Akşener'in göğüs numarasının "2023", Kılıçdaroğlu'nun "1923" olması ise dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göğüs numarası "34", CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise "1919" oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
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