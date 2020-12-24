Aktif karbon nedir? Aktif karbon filtresi ne işe yarar?

Siyah ekmek, siyah yüz temizleme jeli, siyah diş macunları gibi ürünlerin sırrı aktif karbonda saklı. Üstelik su arıtma cihazları da aktif karbon filtresi ile içme sularını zararlı maddelerden uzaklaştırıyor. Biz de böylesine geniş kullanım alanına sahip aktif karbon hakkında tüm merak edilenleri bir araya getirdik...

Aktif Karbon Nedir?

Aktif karbon hindistan cevizi, odun, kömür gibi maddelerin çeşitli işlemlerden geçmesiyle oluşur. Üretimi her ne kadar doğal yollarla olsa da kimyası gereği doğal yani organik değildir. Aktif karbonun yüzeyinde milyonlarca çıkıntı bulunur. Ve bu sebeple de yüzey alanı inanılmaz geniş bir karbon türüdür. Negatif yüklü ve gözenekli bir yapıya sahip olması nedeniyle de diğer kömür türlerinden ayrılır. İnsanlar tarafından en çok merak edilen ise “Aktif karbon ne işe yarar?” sorusudur. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Aktif Karbon Nerelerde Kullanılır?

Emici özelliği çok yüksek olduğu için birçok temizlik ürününün içerisinde bulunur. Dolayısıyla aktif karbon içeren bir temizleyici, piyasada aktif karbon içermeyen kendi ile özdeş diğer temizleyicilere göre 2 kat daha fazla hijyen sağlar.

Gözeneklerin içerisine dolan kir ve tozların temizlenmesinde çok etkilidir. Bu sebeple kişisel bakım ürünlerinden olan yüz temizleme jeli alırken aktif karbonlu olmasına dikkat edebilirsiniz.

Gıda sektöründe dondurma, hamburger ekmeği, krep ve hatta limonatada bile aktif karbona rastlamanız mümkündür.

Aktif karbon, saç dökülmelerini önlediği ve saçların daha güçlü olmasını sağladığı için saç bakım ürünlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Yüzeye sıkı tutunup yüzeydeki mikroorganizmaları ve virüsleri söküp atabildiğinden dezenfektanlarda, kimyasal ilaçlarda kullanımı yaygındır.

Gaz maskesi yapımında kullanılır.

Hava temizleme sistemlerinde kullanımı yaygındır.

Aktif karbon bazı zehirlenmelerde de kullanılır. Bunun için burundan verilir ve zehri tutup vücuttan dışarı atar.

Arı ve böcek sokmalarındaki zehirlerde de zehrin atılması için kullanılabilir.

Su filtrelerinde aktif karbon kullanılmaya başlanması ile musluk suları daha güvenli bir hale gelmiştir. Sudaki zararlı mikropları emerek, sudan uzaklaştırma işlevine sahiptir. Aktif karbon filtresi yardımı ile suyun içmeye uygun hale getirilmesi sağlanır.

Bahçecilik için de kullanılabilen aktif kömür, saksı çiçeklerinde ve teraryum bitkilerinde tercih edilir.

Aktif Karbonun Faydaları Nelerdir?

Aktif karbon faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok diyebiliriz. Emilimi oldukça yüksek bir madde olduğu için de her sektörde kendine yer bulmuş ve sağlık sektöründe de insan vücuduna olan etkileri ile dikkat çeker. Yüzünüzden, midenize kadar vücudunuzda her noktasında olumlu bir etkiye sahip aktif karbonu daha fazla sık kullanabilirsiniz. İşte aktif karbonun faydaları: