Aktif karbon nedir? Aktif karbon filtresi ne işe yarar?

Siyah ekmek, siyah yüz temizleme jeli, siyah diş macunları gibi ürünlerin sırrı aktif karbonda saklı. Üstelik su arıtma cihazları da aktif karbon filtresi ile içme sularını zararlı maddelerden uzaklaştırıyor. Biz de böylesine geniş kullanım alanına sahip aktif karbon hakkında tüm merak edilenleri bir araya getirdik...
Aktif Karbon Nedir?
Aktif karbon hindistan cevizi, odun, kömür gibi maddelerin çeşitli işlemlerden geçmesiyle oluşur. Üretimi her ne kadar doğal yollarla olsa da kimyası gereği doğal yani organik değildir. Aktif karbonun yüzeyinde milyonlarca çıkıntı bulunur. Ve bu sebeple de yüzey alanı inanılmaz geniş bir karbon türüdür. Negatif yüklü ve gözenekli bir yapıya sahip olması nedeniyle de diğer kömür türlerinden ayrılır. İnsanlar tarafından en çok merak edilen ise “Aktif karbon ne işe yarar?” sorusudur. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Aktif Karbon Nerelerde Kullanılır?
- Emici özelliği çok yüksek olduğu için birçok temizlik ürününün içerisinde bulunur. Dolayısıyla aktif karbon içeren bir temizleyici, piyasada aktif karbon içermeyen kendi ile özdeş diğer temizleyicilere göre 2 kat daha fazla hijyen sağlar.
- Gözeneklerin içerisine dolan kir ve tozların temizlenmesinde çok etkilidir. Bu sebeple kişisel bakım ürünlerinden olan yüz temizleme jeli alırken aktif karbonlu olmasına dikkat edebilirsiniz.
- Gıda sektöründe dondurma, hamburger ekmeği, krep ve hatta limonatada bile aktif karbona rastlamanız mümkündür.
- Aktif karbon, saç dökülmelerini önlediği ve saçların daha güçlü olmasını sağladığı için saç bakım ürünlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
- Yüzeye sıkı tutunup yüzeydeki mikroorganizmaları ve virüsleri söküp atabildiğinden dezenfektanlarda, kimyasal ilaçlarda kullanımı yaygındır.
- Gaz maskesi yapımında kullanılır.
- Hava temizleme sistemlerinde kullanımı yaygındır.
- Aktif karbon bazı zehirlenmelerde de kullanılır. Bunun için burundan verilir ve zehri tutup vücuttan dışarı atar.
- Arı ve böcek sokmalarındaki zehirlerde de zehrin atılması için kullanılabilir.
- Su filtrelerinde aktif karbon kullanılmaya başlanması ile musluk suları daha güvenli bir hale gelmiştir. Sudaki zararlı mikropları emerek, sudan uzaklaştırma işlevine sahiptir. Aktif karbon filtresi yardımı ile suyun içmeye uygun hale getirilmesi sağlanır.
- Bahçecilik için de kullanılabilen aktif kömür, saksı çiçeklerinde ve teraryum bitkilerinde tercih edilir.
Aktif Karbonun Faydaları Nelerdir?
Aktif karbon faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok diyebiliriz. Emilimi oldukça yüksek bir madde olduğu için de her sektörde kendine yer bulmuş ve sağlık sektöründe de insan vücuduna olan etkileri ile dikkat çeker. Yüzünüzden, midenize kadar vücudunuzda her noktasında olumlu bir etkiye sahip aktif karbonu daha fazla sık kullanabilirsiniz. İşte aktif karbonun faydaları:
- Dişlerdeki plak ve lekelere karşı etkili olup, Ph dengesini ayarlamada oldukça başarılıdır. Aynı zamanda aktif karbon tozu dişleri beyazlatmada kullanılabilmektedir.
- Safra asidini düzenler.
- Aktif karbon, vücutta bulunan kötücül kolesterole karşı düzenleyici bir etkiye sahiptir.
- Aktif karbon sivilcelerin baş düşmanı olarak bilinir. Sivilceleri kurutup, soyar ve geriye pürüzsüz bir cilt kalır.
- Böbreklerin emilimini kolaylaştırır.
- Gaz, şişkinlik ve ishale iyi geldiği gözlemlenmiştir.
- Aktif karbon, alkolün zararlı etkilerini giderme konusunda da oldukça başarılıdır. Alkolün tam olarak kana karışmasına engel olur ve toksik etkisini giderir. Dolayısıyla da ertesi güne daha rahat bir başlangıç yapmanıza da yardımcı olabilir. Aktif karbon acile gelen alkol zehirlenmesi vakalarında da kullanılabilmektedir.
- Kendinize detoks suyu hazırladığınız zaman içerisine aktif karbondan yapılmış çubuklar da ekleyebilirsiniz. Limon, nane ve tarçın ile beraber vücuttaki ödemin fazlasını atmayı sağlar.
Aktif Karbonun Filtrelediği Maddeler
- Klor
- Fenol
- Bazı ilaçlar
- Uçucu bileşikler
- Demir
- Cıva
- Şelatlı bakır
Aktif Karbonun Filtrelemediği Maddeler
- Amonyak
- Bakteriler
- Virüsler
- Florür
- Nitritler
- Zararlı ve zararsız mikroorganizmalar
- Hidrokarbon
Aktif karbon nerelerde satılır?
Artık E-ticaret siteleri sayesinde satın almak istediğimiz pek çok şeye internet üzerinden ulaşabiliyor ve kolaylıkla temin edebiliyoruz. Oldukça farklı hallerde satılan aktif karbona sıvı, kapsül veya toz halde denk gelebilir, bu formlardan size uygun olanı satın alabilirsiniz. Ayrıca eczanelerde ve aktarlarda da aktif karbon satışı yapılabilmektedir.
Aktif Karbon Nasıl Kullanılır?
Yenilebilir olan aktif karbon genellikle sindirim sistemi ve dolaşım için direkt ağızdan tüketilerek kullanılır. Yenilebilir olduğundan emin değilseniz, ağızdan alınmadan önce uzman bir hekime başvurmanızda fayda vardır. Çubuk formda, toz ve parçalanmış bir formda olan türleri bulunmaktadır. Zehirlenme vakalarında karbon bu şekilde kullanılır. Temizleme ürünlerinin, kişisel bakım ürünlerinin de içerisinde zaten hali hazırda bulunmaktadır. Cildiniz için maske yapmak istiyorsanız da toz halinde olan aktif kömürü sulandırarak kullanabilirsiniz. Cildinize sürdükten sonra 10 dakika bekleyip durulayabilirsiniz.
Aktif karbonun zararlı bir etkisi var mı?
Her ne kadar her derde deva olsa da son zamanlarda bazı doktorlar ve bilim insanları tarafından bazı zararlı etkileri olabileceğine dair teoriler öne sürüldü. Kana giren zararlı maddeleri azaltmak için bağırsaktaki toksinleri bağlıyor olabilir. Bu sadece teori olmakla birlikte şu ana kadar tıp dünyasında, pek fazla olumsuz etkisinden bahsedilmemiş, daha çok olumlu yanlarından bahsedilmiştir. İlaç ve vitaminler ile birlikte kullanılmamasına özen göstermelisiniz. Çünkü aktif karbon ilaçlara bağlanarak onları etkisiz hale getirebilmektedir.
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