Aktif siyaseti de bıraktı aday adaylığını da: DEM Partili Ahmet Türk ilk turda kazanamayınca çekildi

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, DEM Partili Ahmet Türk 31 Mart yerel seçimleri için bir kez daha Mardin'den aday olmuştu. Ancak Türk, partisinin eş başkanlık seçiminde ilk turda yüzde 50+1'e ulaşamayınca hem aday adaylığından hem de siyasetten elini çekti.

İLK TURDA KAZANAMADI

Dün DEM Parti'de Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı için ön seçim yapıldı. Ön seçimde 6 bin 696 delege oy kullandı. Ön seçimin ilk turunda Ahmet Türk 2 bin 540, Devrim Demir bin 788, Gülizar İpek Bilek bin 665, Azad Yıldırım 703 oy aldı. Adayların hiçbiri yüzde 50+1'e ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı.

"ERKEK EŞ BAŞKAN SEÇİMİ DURDURULDU"

Bu gelişmenin üzerine Ahmet Türk, aday adaylığından geri çekildi. Türk aktif siyaseti de bıraktı. Gelişmeyi DEM Partili yetkililerin doğruladığını aktaran Medyascope, yetkililerin “Şu an erkek eş başkan seçimini durdurduk. Diğer adayların ikinci tur seçimi devam ediyor. Ahmet Bey bizi aradı ve her daim bizimle siyasi faaliyetlerine devam edeceğini söyledi” ifadesine de yer verdi.





