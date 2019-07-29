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AKTOB Başkanı Yağcı: “Turistler Antalya’da 70,2 milyon geceleme yaptı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Yabancı turistlerin Antalya’da 70,2 milyon geceleme yaptığını belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki otellerde ise toplamda 33.7 milyon geceleme yapıldığını kaydetti.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Ocak-Haziran ayları arasında yerli ve yabancı turistlerin otellerde yaptığı konaklamayla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.Yağcı, Antalya’ya gelen yabancı turistlerin 70,2 milyon geceleme yaptığını, İstanbul’da 20,1 milyon, Muğla’da 8,1 milyon, Aydın’da 3,2 milyon ve İzmir’de ise 2,3 milyon geceleme yaptıklarını ifade etti.Yerli turistinde en uzun süre Antalya’da konakladığını kaydeden Yağcı, “Yerli turist Antalya’da toplam 13,8 milyon geceleme yaparken, İstanbul’da 8,3 milyon, Muğla’da 4,9 milyon, İzmir’de 4 milyon ve Ankara’da ise 3,7 milyon geceleme yaptı.

AKTOB Başkanı Yağcı: “Turistler Antalya’da 70,2 milyon geceleme yaptı”

Yabancı turistlerin Antalya’da 70,2 milyon geceleme yaptığını belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki otellerde ise toplamda 33.7 milyon geceleme yapıldığını kaydetti.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Ocak-Haziran ayları arasında yerli ve yabancı turistlerin otellerde yaptığı konaklamayla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Yağcı, Antalya’ya gelen yabancı turistlerin 70,2 milyon geceleme yaptığını, İstanbul’da 20,1 milyon, Muğla’da 8,1 milyon, Aydın’da 3,2 milyon ve İzmir’de ise 2,3 milyon geceleme yaptıklarını ifade etti.
Yerli turistinde en uzun süre Antalya’da konakladığını kaydeden Yağcı, “Yerli turist Antalya’da toplam 13,8 milyon geceleme yaparken, İstanbul’da 8,3 milyon, Muğla’da 4,9 milyon, İzmir’de 4 milyon ve Ankara’da ise 3,7 milyon geceleme yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin otellerde toplam 138 milyon 600 bin geceleme yaptı" dedi.
Erkan Yağcı, Türkiye ve Antalya’nın turizmdeki hedefleri hakkında da şunları söyledi:
"Antalya bu yıl 16 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor. 2023 yılındaki Türkiye’nin turizmdeki hedefi ise 70 milyon turist ve 70 milyar dolar dış turizm geliridir. Yani kişi başı gelirin 1000 dolar olması hedefleniyor. 2023 yılında ise Antalya 23 milyon turist ve 23 milyon dolar dış turizm gelir hedeflemektedir.”

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