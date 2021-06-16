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Akupunktur yöntemiyle gastrit ve reflü tedavisi mümkün!

16.06.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akupunktur pek çok hastalıkta olduğu gibi gastrit ve reflü tedavisinde de etkili sonuçlar vermektedir. Strese dayalı oluşabilen gastritte limbik sistemin düzenlenmesine yardımcı olarak etkili sonuç almayı sağlayan akupunktur, reflü tedavisinde de kullanılmaktadır. İşte reflünün gastrit ve reflü tedavisindeki etkisi...

Reflü ve gastrit tedavisinde akupunktur yönteminin etkilerini anlatan Anatomi Uzmanı ve Akupunkturist Prof. Dr. Kaya Özkuş, strese dayalı mide rahatsızlıklarında akupunkturun yan tedavi olarak kullanılabildiğini söyledi. İşte detaylar...

Herhangi bir organik neden yoksa, mide şikayetlerinde akupunktur yaygın olarak kullanılmaktadır. Gastrit ve reflü, strese bağlı olarak da ortaya çıkan sorunlardır. Birçok hasta bunu gündelik yaşam deneyiminden gözlemlemektedir. Bu tip sorunların tedavisinde kişinin öncelikle strese karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Akupunktur, limbik sistemi düzenleyerek bunu sağlamaktadır.

GASTRİT TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR ETKİSİ

Gastrit, mide muhteviyatının asit-baz dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan, ekşime ve yanmayla kendini gösteren bir tablodur. Limbik sistemin denetimi altında olan asit-baz dengesi de, akupunktur tedavisiyle dengelenmekte ve ortaya rahatlama çıkmaktadır. Özellikle kilo sorunu yaşayan hastalarda var olan bu tip şikayetler tedavi edilebilmektedir.

REFLÜ TEDAVİSİNDE DE AKUPUNKTUR KULLANILIR

Reflü, yemek borusuyla mide arasındaki bölgede yaşanan sorunlara bağlı olarak, mide muhteviyatının yemek borusuna geçmesi sonucu ortaya çıkan sancılanma ve yanma şikayetinin oluşmasıdır. Günümüzde tedavisinde akupunktur yaygın olarak kullanılmaktadır.

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