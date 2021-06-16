Akupunktur yöntemiyle gastrit ve reflü tedavisi mümkün!

Reflü ve gastrit tedavisinde akupunktur yönteminin etkilerini anlatan Anatomi Uzmanı ve Akupunkturist Prof. Dr. Kaya Özkuş, strese dayalı mide rahatsızlıklarında akupunkturun yan tedavi olarak kullanılabildiğini söyledi. İşte detaylar...

Herhangi bir organik neden yoksa, mide şikayetlerinde akupunktur yaygın olarak kullanılmaktadır. Gastrit ve reflü, strese bağlı olarak da ortaya çıkan sorunlardır. Birçok hasta bunu gündelik yaşam deneyiminden gözlemlemektedir. Bu tip sorunların tedavisinde kişinin öncelikle strese karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Akupunktur, limbik sistemi düzenleyerek bunu sağlamaktadır.

GASTRİT TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR ETKİSİ

Gastrit, mide muhteviyatının asit-baz dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan, ekşime ve yanmayla kendini gösteren bir tablodur. Limbik sistemin denetimi altında olan asit-baz dengesi de, akupunktur tedavisiyle dengelenmekte ve ortaya rahatlama çıkmaktadır. Özellikle kilo sorunu yaşayan hastalarda var olan bu tip şikayetler tedavi edilebilmektedir.

REFLÜ TEDAVİSİNDE DE AKUPUNKTUR KULLANILIR

Reflü, yemek borusuyla mide arasındaki bölgede yaşanan sorunlara bağlı olarak, mide muhteviyatının yemek borusuna geçmesi sonucu ortaya çıkan sancılanma ve yanma şikayetinin oluşmasıdır. Günümüzde tedavisinde akupunktur yaygın olarak kullanılmaktadır.

