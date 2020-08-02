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Akyaka'ya günübirlik tatilci akını! Denizde yüzecek yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Muğla’nın günübirlik tatil beldesi Akyaka’ya giriş-çıkış tıkandı. Çevre illerden günübirlik tatil için Akyaka’ya gelen vatandaşlar, hem karada, hem de denizde izdihama neden oldu. Sahilde yüzecek alan bulamayan vatandaşlar yüzmenin yasak olduğu Akyaka’nın ünlü Kadın Azmağını da tıka basa doldurdu.

Akyaka'ya günübirlik tatilci akını! Denizde yüzecek yer kalmadı

Başta İzmir, Denizli, Uşak, Aydın ve Burdur gibi illerden günübirlik tatil için araçları ile Akyaka’ya gelen vatandaşlar, hem karada, hem de denizde izdihama neden oldu. Sahilde yüzecek alan bulamayan vatandaşlar yüzmenin yasak olduğu Akyaka’nın ünlü Kadın Azmağını da tıka basa doldurdu.

Akyaka’nın giriş ve çıkışında jandarma ekipleri sürekli trafik akışını sağlarken, araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Sahilde binlerce vatandaş sosyal mesafe ve maskesiz hem güneşlendi, hem de denize girdi.

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KARAYOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bayram tatili için Muğla’ya gelen vatandaşlardan bir kısmı dönüş yolculuğuna başlarken, Sakar geçidi, Ula Kızılağaç ve Muğla akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluşturdu. Hem geliş, hem de gidiş yönünde aşırı trafik yoğunluğu yaşandı.

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AKYAKA GİRİŞİ GEÇİCİ SÜRE KAPATILDI

Sakin Kent unvanlı günübirlik tatilcilerin adeta akın ettiği Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde her bayramda yaşanan izdiham bu bayramda da yaşandı. Akyaka içindeki aşırı yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri bir süreliğine Akyaka’ya girişi kapatmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri bir süre sonra trafiği tekrar açtı. Akyaka içinde ise jandarma karakol ekipleri ve trafik ekipleri trafik akışını sürekli olarak yönlendirdi.

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DENİZDE YER KALMAYINCA AZMAK DA DOLDU

Akyaka sahili binlerce vatandaşın akınına uğraşınca, yüzmenin yasak olduğu ünlü Kadın Azmağı da tatilcilerin akınına uğradı. Azmak içinde de ve kenarında adeta izdiham yaşandı. Azmak kenarına şemsiye ve şezlong koyan vatandaşlar, hem güneşledi, hem de azmağın serin sularında yüzdü.

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SAHİLDE KORONA UNUTULDU

Akyaka sahilinde Ula Belediyesi tarafından şezlonglar sosyal mesafe kuralına uyumlu olarak yerleştirilmesine rağmen, çoğu şezlongda 5-8 kişi güneşlenmek için oturunca, sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Denizde ise iğne atsan yere düşmeyecek misali adeta insan seli oluştu.

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VATANDAŞLAR MEMNUN

Akyaka’da Denizli ve Uşak’tan gelen vatandaşlar denizde virüsün olmadığını ve memnun olduklarını söylediler. Vatandaşlar, “Denizli’den geldim. Üç gündür buradayım. Memnunuz. Denizde virüs yok” derken, Uşak’tan gelen gençlere virüs hatırlatılınca, “Olsun. Sıkıntı yok. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Allah’a şükür çoğu yerde önlemimizi alıyoruz, çoğu yerde maskemizi takıyoruz. Ama denizde de maske takacak değiliz. Yapacak bir şey yok. Gelirse de kafiyiz. Sosyal mesafe diyorlar. Şezlonglara birer metre ara koymuşlar. Ama burada herkes aynı yerde yürüyor aynı yerde yüzüyor. Bunun ne önlemi olur” dediler.

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