Akyaka'ya günübirlik tatilci akını! Denizde yüzecek yer kalmadı

Başta İzmir, Denizli, Uşak, Aydın ve Burdur gibi illerden günübirlik tatil için araçları ile Akyaka’ya gelen vatandaşlar, hem karada, hem de denizde izdihama neden oldu. Sahilde yüzecek alan bulamayan vatandaşlar yüzmenin yasak olduğu Akyaka’nın ünlü Kadın Azmağını da tıka basa doldurdu.

Akyaka’nın giriş ve çıkışında jandarma ekipleri sürekli trafik akışını sağlarken, araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Sahilde binlerce vatandaş sosyal mesafe ve maskesiz hem güneşlendi, hem de denize girdi.

KARAYOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bayram tatili için Muğla’ya gelen vatandaşlardan bir kısmı dönüş yolculuğuna başlarken, Sakar geçidi, Ula Kızılağaç ve Muğla akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluşturdu. Hem geliş, hem de gidiş yönünde aşırı trafik yoğunluğu yaşandı.

AKYAKA GİRİŞİ GEÇİCİ SÜRE KAPATILDI

Sakin Kent unvanlı günübirlik tatilcilerin adeta akın ettiği Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde her bayramda yaşanan izdiham bu bayramda da yaşandı. Akyaka içindeki aşırı yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri bir süreliğine Akyaka’ya girişi kapatmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri bir süre sonra trafiği tekrar açtı. Akyaka içinde ise jandarma karakol ekipleri ve trafik ekipleri trafik akışını sürekli olarak yönlendirdi.