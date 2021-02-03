Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli mektubu ve açıklamaları nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çakıcı hakkında, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Çakıcı'nın, CHP liderine yönelik olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadeleri yer aldı. İddianamede Çakıcı'nın bu sözler ile Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği belirtildi.



