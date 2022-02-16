İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda bacağından yaralanan Adem Çakıcı, hastanede tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Edinilen bilgilere dün gece aracıyla Cevizlibağ'da ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı. Başka bir araçtan açılan ateşle bacağından yaralanan Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gitti. Hayati tehlikesi bulunmayan Çakıcı'nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

