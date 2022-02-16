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  4. Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı

16.02.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cevizlibağ'da dün gece Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı. Araçtan açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Adem Çakıcı, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda bacağından yaralanan Adem Çakıcı, hastanede tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Edinilen bilgilere dün gece aracıyla Cevizlibağ'da ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı. Başka bir araçtan açılan ateşle bacağından yaralanan Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gitti. Hayati tehlikesi bulunmayan Çakıcı'nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul alaattin çakıcı silahlı saldırı
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