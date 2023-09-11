HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Alacağım termos kaliteli ve uzun ömürlü olmalı" diyenlere: Jack Wolfskin Kolima 1.0 Termos şimdi indirimde

"Alacağım termos kaliteli ve uzun ömürlü olmalı" diyenlere: Jack Wolfskin Kolima 1.0 Termos şimdi indirimde

11.09.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde, işte, okulda, seyahatte kullanabileceğiniz, hem yazın hem de kışın içeceklerinizi istediğiniz ısı da tutmaya yardımcı olacak kaliteli bir termos arıyorsanız doğru yerdesiniz. Jack Wolfskin Kolima 1.0 Termos, tüm beklentilerinizi karşılayacak, kullanıcılarının kısa sürede favorisi haline gelen bir ürün ve şimdi indirimde! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz.

"Alacağım termos kaliteli ve uzun ömürlü olmalı" diyenlere: Jack Wolfskin Kolima 1.0 Termos şimdi indirimde

Yüksek kaliteli bir termos, sıcak ve soğuk içeceklerinizi saatlerce aynı ısısında tutarak keyifle tüketmenizi sağlar. Eğer kalitesiyle öne çıkan, kullanıcılarından tam not alan bir termos arıyorsanız çift bardaklı tasarımıyla çok sevilen Jack Wolfskin Kolima 1.0 Termos'a bir göz atabilirsiniz. Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde olan termosu sizin için inceledik.

Çift bardaklı tasarım: Jack Wolfskin Kolima 1.0 Termos

Adsız tasarım (21)

İçeceklerini termosta taşımayı sevenlerin ilk yöneldiği ürünler arasında Jack Wolfskin Kolima 1.0 Termos yer alıyor. Yüksek performansı ve teknik özellikleriyle ön plana çıkan ürün, güvenli kavrama kaplaması sayesinde rahatlıkla tek elle taşınabiliyor. 1 litrelik hacme sahip olan termos, sıcak veya soğuk içeceklerde fark etmeksizin rahatlıkla kullanılabiliyor. Model; içeceklerinizi 12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk tutabiliyor. Dış gövdesi paslanmaz çelik malzemeden üretildiğinden uzun ömürlü kullanım sağlıyor. İki tane entegre bardağı ile beraber gelen ürün, bu bardakları termos kapağı olarak kullanıma izin veriyor. Bu sayede hem ısı kaybını engelliyor hem kompakt bir tasarım sunuyor. "Jack Wolfskin Termos nasıl bu kadar başarılı bir iş çıkarıyor?" diye merak edebilirsiniz. Çift cidarlı vakum yalıtımı ve vidalı kapağı sayesinde ısı yalıtımını neredeyse sıfıra indiren ürün, bu sayede içeceklerinizin ısısını uzun süreler boyunca muhafaza edebiliyor. Üstelik termos sadece 350 gram ağırlığa sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle çok şık, hemen dikkat çeken ve işini layıkıyla yapan bir ürün. Kesinlikle sızdırma ya da ısı kaybı yaşanmıyor. Ürün özelliklerinde ne yazıyorsa aynısını size sunuyor. Amazon’daki fiyatı TR piyasasına kıyasla daha ucuz. Memnun kaldım."

  • "Harika bir ürün kesinlikle alınması gerek."

  • "Ürün malzemesi çok kaliteli, bence Stanley marka termostan çok çok çok daha başarılı. Kapağının bardak olması uzun yürüyüşlere iki kişinin içeceğini paylaşabilmesini çok rahat sağlar. Ömürlük. Sağlam bir şekilde elime ulaştı. Teşekkürler."
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının tamamını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları ile ihtiyacınız olan ürünlere uygun fiyata sahip olun

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları ile ihtiyacınız olan ürünlere uygun fiyata sahip olun

 İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

 Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

 Jack, Wolfskin, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Jack, Wolfskin, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

 Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

 Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
termos çelik termos jack wolfskin

İş birliği İçerikleri

Birkenstock rahatlığı! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Birkenstock rahatlığı! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

Eteklerin, elbiselerin altına rahatça kullanın! En rahat kadın boxer modelleri

Eteklerin, elbiselerin altına rahatça kullanın! En rahat kadın boxer modelleri

Yazın bitişini kısa bir tatille taçlandıracaklar buraya! Plaj çantasının olmazsa olmazları

Yazın bitişini kısa bir tatille taçlandıracaklar buraya! Plaj çantasının olmazsa olmazları

Her gün saatlerce başında oturduğumuz bilgisayarlar ve laptoplar nasıl temizlenir? Doğru temizleme yöntemi nedir?

Her gün saatlerce başında oturduğumuz bilgisayarlar ve laptoplar nasıl temizlenir? Doğru temizleme yöntemi nedir?

Kuaförden çıkmış gibi harika saçlara sahip olmanın kolay yolu

Kuaförden çıkmış gibi harika saçlara sahip olmanın kolay yolu

Tümünü Gör
Kuaförden çıkmış gibi harika saçlara sahip olmanın kolay yolu

Kuaförden çıkmış gibi harika saçlara sahip olmanın kolay yolu

Melitta kahve makinesinde 3800 TL indirim fırsatı!

Melitta kahve makinesinde 3800 TL indirim fırsatı!

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Enstrümanınızı kolayca taşımanızı ve korumanızı sağlayacak en iyi gitar çantaları

Enstrümanınızı kolayca taşımanızı ve korumanızı sağlayacak en iyi gitar çantaları

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Bebeğinizin gelişimine katkı sağlayacak bebek gıdaları

Bebeğinizin gelişimine katkı sağlayacak bebek gıdaları

Tümünü Gör
Bebeğinizin gelişimine katkı sağlayacak bebek gıdaları

Bebeğinizin gelişimine katkı sağlayacak bebek gıdaları

Dijital yayıncılığa meraklı olanlar için seçtiğimiz webcam modelleri

Dijital yayıncılığa meraklı olanlar için seçtiğimiz webcam modelleri

Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Müzik tutkunlarının kalbini çalan Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta fırsat

Müzik tutkunlarının kalbini çalan Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta fırsat

Yüksek ses kalitesi! Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

Yüksek ses kalitesi! Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Birkenstock rahatlığı! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Birkenstock rahatlığı! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

Müzik tutkunlarının kalbini çalan Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta fırsat

Müzik tutkunlarının kalbini çalan Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta fırsat

Yüksek ses kalitesi! Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

Yüksek ses kalitesi! Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Otçu Kadir' olayında flaş gelişme! Gelininden çarpıcı define iddiası: 'Uludağ'da bir mağaranın bulunduğunu...'

'Otçu Kadir' olayında flaş gelişme! Gelininden çarpıcı define iddiası

Kan donduran çifte cinayet! 38 gün evli kaldığı eşini otelden gözetlemiş

Çifte cinayette olay sözler: Erkeklerle eğlendiğini gördüm

Yer: Bursa! Yabancı uyruklular bir genci rehin alıp darp etti, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar: Başsavcılıktan açıklama

Yer: Bursa! Yabancı uyruklular bir genci rehin alıp darp etti, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar!

Fiyatı düştü! Kullanıcılarından tam not alan Birkenstock terlik indirimde

Birkenstock rahatlığı! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Gerginlik soyunma odasında devam etti! Halı sahada Cumhuriyet savcılarıyla tartışan uzman çavuş hakkında dikkat çeken karar

Halı sahada uzman çavuş ile Cumhuriyet savcıları arasında olay çıktı!

Fiyatı 522 TL'ye düştü! Ayaklarınıza konfor getirecek Adidas terlikte indirim

İster evde ister plajda giyin! Adidas terlikte kısa süreliğine %42 indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.