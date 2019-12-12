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Alanya'da iki kruvaziyer demir attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesine gelen iki kruvaziyer, çoğunluğunu Alman ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 1852 yolcu ve 1031 mürettebatıyla, Alanya Limanı'na demir attı.  Alanya Limanı'na ilk olarak, sabah saatlerinde Kıbrıs'ın Limasol şehrinden demir alan Malta bandıralı 'Marella Dream' adlı kruvaziyer geldi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesine gelen iki kruvaziyer, çoğunluğunu Alman ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 1852 yolcu ve 1031 mürettebatıyla, Alanya Limanı'na demir attı.

Alanya Limanı'na ilk olarak, sabah saatlerinde Kıbrıs'ın Limasol şehrinden demir alan Malta bandıralı 'Marella Dream' adlı kruvaziyer geldi. Alanya'ya 6'ncı kez turist taşıyan gemi, çoğunluğu İngiliz 1454 yolcu ve 605 personeliyle kıyıya yanaştı. İkinci gemi ise Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan demir alan Bahama bandıralı 'Amera' adlı kruvaziyer oldu. Gemi, çoğunluğu Alman 398 yolcusu ve 426 mürettebatıyla Alanya Limanı'na geldi.

Giriş işlemlerinin ardından karaya ayak basan turistlerin bazıları alışveriş için şehir merkezine giderken bazıları da limanda bekleyen otobüslerle tarihi yerleri gezmek için tura çıktı. Yağışlı havaya aldırmayan turistler gün boyu gerçekleşen turların ardından akşam saatlerinde gemilere geri dönecek. Akşam demir alacak olan Marella Dream Marmaris'e, Amera ise Kıbrıs'ın Limasol şehrine hareket edecek.

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