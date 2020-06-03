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  4. Alaşehir'de köpeği fırça sapıyla döven kişiye verilen ceza belli oldu

Alaşehir'de köpeği fırça sapıyla döven kişiye verilen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.'ya (41) Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.

Alaşehir'de köpeği fırça sapıyla döven kişiye verilen ceza belli oldu

Alaşehir'de yaşayan evli, iki çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., geçen 1 Haziran'da saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Ardından da bir restoranın önündeki motosikletlerin arkasına kaçıp, saklanan köpeği, elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Zavallı hayvan acı içinde bağırıp, kaçarak canını kurtardı.

Çevredeki bazı hayvanseverler Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı. Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürüdüğü kasap Mehmet Ayoğlu, polise şikayetçi oldu. Köpeği yoldan geçenlere sürekli olarak havlayıp, saldırdığı için dövdüğünü ileri süren Hüseyin A.'ya polisteki işlemlerinin ardından ilgili kurumlardan toplam 4 bin 495 lira para cezası kesildiği bildirildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, "Sokak köpeğine yapılan kötü muamelede bulunan Hüseyin A., İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanıp, mahkemeye sevk edilmiş, mahekemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Hüseyin A.'ya Alaşehir Kaymakamlığı tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 156 TL, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesini 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır' maddesi gereğince 947 TL, Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 392 TL para cezası uygulanmıştır" denildi.

(DHA)

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