Albümin nedir ve vücutta ne işlevi vardır?

Albüminin vücudumuzda çok önemli görevleri vardır. Bunların herhangi bir aksiliğe uğraması durumunda bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Sağlığımızı koruyabilmek için albümin nedir sorusunun cevabını öğrenmek çok önemlidir.
Albümin bir kan proteini olup çok önemli görevlere sahiptir. Bu görevlerden bazıları şöyle sıralanabilir;
Bu görevleri sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için albümin normal değerinin üstünde ya da altında olmamalıdır. Aksi takdirde görevler yerine getirilemez ve bu da homeostatik dengenin bozulmasına yol açar.
Albümin ölçümü yapılırken iki çeşit yöntem vardır. Bunlardan biri kan testi, diğeri de idrar testidir. Yapılan bu testlere göre oluşturulan referans aralıkları farklıdır. Kan testi için olması gereken aralık yetişkinlerde 3.4 - 5.4 g/dL olup idrar testi için normal albümin ölçüsü 0 ve 8 g/dL arasındadır.
Albümin testi düzenli kontrollerin dışında bazı belirtilerin görülmesi durumunda da yapılır. Bu belirtiler genelde karaciğer problemlerinden kaynaklanan sarılık, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, mide bulantısı, kusma, sindirim sorunları, kaşıntı, dışkı ve idrar renginin normalden farklı olması gibi sorunlardır. Ayrıca göz kapaklarında şişme, karın ağrısı ve ishal, idrarın köpüklü olması, idrar miktarının azalması, tırnak diplerindeki rengin solması, karın, bacaklar, el ve ayak bileklerindeki şişmeler gibi nefrotik sendromun yarattığı sorunlar karşısında da albümin testinin yapılması gereklidir. Beslenme problemi olduğu düşünülen kişilere uygulanarak kişinin sağlıklı, dengeli bir şekilde beslenip beslenmediğini anlamak ve dehidrasyonun tanısını koymak ya da takibini yapmak için de bu testin yapılması önerilir.
Yapılan albümin testinin sonucu olması gereken aralığın altında çıkarsa buna albümin düşüklüğü denir. Albümin değerleri düşük bir kişinin kanında bulunan büyük moleküllü proteinler dar damar yollarından geçemez. Çünkü albüminler onkotik basıncı dengeleyecek seviyede değildir. Buna bağlı olarak başta el ve ayak bilekleri olmak üzere bacak, göz kapağı ve yüzde sıvı birikimi yani diğer bir adıyla ödem oluşur. Albümin düşüklüğünün sebepleri arasında karaciğerin yeterince albümin sentezleyememesi, albümin kaybı ve yıkımı vardır. Karaciğerin albümin sentezleyememe nedeni aşırı alkol kullanımına ya da siroz, hepatit ve bazı karaciğer hastalıklarına bağlı olabilir. Bunun dışında diyabet, mide ülseri, bazı kronik ve romatizmal hastalıklar, yatağa bağımlı kalma ve uzun süreli aç kalma gibi beslenme bozuklukları albüminin normal değerinin altına düşmesine sebep olur. Kanama, ishal, travmalar, yanık, çölyak hastalığı ve nefrotik sendrom albüminin eksikliğini artıran durumlardır. Albümin yıkımında ise daha çok ateş, gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi ve tiroide bağlı hastalıklar büyük rol oynar. Albümin eksikliğinde bazı belirtiler meydana çıkar. Sık görülen semptomlar şöyle sıralanabilir;
Albümin yüksekliği oldukça az rastlanılan bir durumdur. Genelde sıvı eksikliği sebebiyle ortaya çıkan bu durum; çok miktarda terleme, ishal ve diyabetin yanı sıra idrar söktürücü ilaçlar ve tedavi amacıyla kan yolundan albümin alınması nedeniyle yaşanılabilir. Diyabet hastaları eğer kontrol altında tutulmazlarsa vücutlarında aşırı sıvı atımı gerçekleşir. Dolayısıyla kandaki sıvı miktarı azalır ve böbreklerde protein kaçağı olur. Bu da kişideki albümin miktarının ani düşme ve yükselmesine sebebiyet verir. Vücudun suya ihtiyacı olduğunun bir göstergesi olan albümin yüksekliğinin normal düzeye inmesi için her gün mutlaka 2 litreden fazla su tüketilmesi çok önemlidir. Proteinin merkezde olduğu diyetler yerine dengeli ve sağlıklı diyet listeleri tercih edilmelidir. Albümin yüksekliği vücutta bazı belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler;
Eğer sizde de albümin yüksekliği ya da düşüklüğünde ortaya çıkan belirtilerden biri veya birden fazlası varsa acilen en yakındaki sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir. Yapılacak muayene sonucunda doktorunuzun talebi ile kan değerlerinizi ölçtürebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için rutin sağlık kontrollerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz.
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