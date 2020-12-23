Albümin nedir ve vücutta ne işlevi vardır?

Albüminin vücudumuzda çok önemli görevleri vardır. Bunların herhangi bir aksiliğe uğraması durumunda bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Sağlığımızı koruyabilmek için albümin nedir sorusunun cevabını öğrenmek çok önemlidir.

Albüminin Görevleri Nelerdir?

Albümin bir kan proteini olup çok önemli görevlere sahiptir. Bu görevlerden bazıları şöyle sıralanabilir;

Organ ve dokular arasında yapılan madde alışverişinde büyük etkisi vardır.

Kan plazmasında bulunan büyük moleküllü proteinlerin kılcal damarların dar kısımlarından geçmesini kolaylaştıran onkotik basıncı düzenler.

Büyük oranda sudan oluşan kanın yoğunluğunu albümin belirler. Bu yoğunluk da damar içindeki onkotik basıncı oluşturur. Basınçla birlikte damarla doku arasındaki sıvı balansı sağlanmış olur. Bu da vücuttaki ödem oluşumunu ve yüksek tansiyonu engeller.

Kan dolaşımının dışında vücut dokularında yer alan sıvılarda da bulunur. Örneğin; kas, deri, ter, gözyaşı, mide sıvıları ve safrada olan bir proteindir.

Organik moleküllerin, suda az çözünen yağ asitlerinin ve kalsiyum gibi çeşitli minerallerin taşınmasında rolü büyüktür.

Vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin ve hormonların taşınmasına büyük ölçüde yardımcı olur.

Suda çözünmeyen atık metabolizma ürünlerini vücut için zararsız bir hale dönüştürerek vücuttaki asit ve baz dengesini korur.

Bu görevleri sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için albümin normal değerinin üstünde ya da altında olmamalıdır. Aksi takdirde görevler yerine getirilemez ve bu da homeostatik dengenin bozulmasına yol açar.

Albümin Normal Değeri Nedir ve Testi Nasıl Yapılır?

Albümin ölçümü yapılırken iki çeşit yöntem vardır. Bunlardan biri kan testi, diğeri de idrar testidir. Yapılan bu testlere göre oluşturulan referans aralıkları farklıdır. Kan testi için olması gereken aralık yetişkinlerde 3.4 - 5.4 g/dL olup idrar testi için normal albümin ölçüsü 0 ve 8 g/dL arasındadır.

Albümin testi düzenli kontrollerin dışında bazı belirtilerin görülmesi durumunda da yapılır. Bu belirtiler genelde karaciğer problemlerinden kaynaklanan sarılık, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, mide bulantısı, kusma, sindirim sorunları, kaşıntı, dışkı ve idrar renginin normalden farklı olması gibi sorunlardır. Ayrıca göz kapaklarında şişme, karın ağrısı ve ishal, idrarın köpüklü olması, idrar miktarının azalması, tırnak diplerindeki rengin solması, karın, bacaklar, el ve ayak bileklerindeki şişmeler gibi nefrotik sendromun yarattığı sorunlar karşısında da albümin testinin yapılması gereklidir. Beslenme problemi olduğu düşünülen kişilere uygulanarak kişinin sağlıklı, dengeli bir şekilde beslenip beslenmediğini anlamak ve dehidrasyonun tanısını koymak ya da takibini yapmak için de bu testin yapılması önerilir.