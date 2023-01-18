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Aldatılan kadın gizli kayıtla… Tazminat bekliyordu! Boşanma aşamasındaki çiftler dikkat: Yargıtay son noktayı koydu

18.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma davalarında çiftlerin anlaşması mümkün olmayan hallerde haklı olduklarını ispatlamak için farklı yöntemler denediği biliniyor. Bunlardan biri de örneğin, aldatılan kadının bunu ispat etmek için eşiyle telefon konuşmasını gizlice kayıt altına alması. Mahkemenin kadını haklı bulduğu ve eşi tazminata mahkum ettiği bir davada Yargıtay'dan emsal nitelikte karar geldi. Buna göre habersiz ve izinsiz yapılan kayıtlar kanıt sayılamıyor. Üstelik kaydı yapan kişinin suç işlemiş sayılması da mümkün.

Aldatılan kadın gizli kayıtla… Tazminat bekliyordu! Boşanma aşamasındaki çiftler dikkat: Yargıtay son noktayı koydu

Boşanma davalarında anlaşma yoluna gidilemeyince çiftler farklı yöntemlere başvurabiliyor. Ancak son olarak Yargıtay'dan birçok davaya emsal olabilecek nitelikte bir karar geldi. Buna göre habersiz ve izinsiz yapılan kayıtların kanıt sayılamayacağı belirtildi. Boşanma davasında aldatıldığı gerekçesiyle haklılığını kanıtlamak isteyen kadının eşine ait gizlice aldığı ses kayıtları mahkemeye sunuldu ancak kadın hem haklılığını kanıtlayamadı, hem de suç işlemiş sayıldı. İşte boşanma aşamasındaki çiftlerin dikkat etmeleri gereken o nokta...

BOŞANMA DAVALARINDAKİ 'GİZLİ BELGELER' TARTIŞMASINA YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

ATV’de yer alan habere göre, Ankara'da bir kadın eşinden şüphelendi, bunun üzerine sözlü ve fiziki şiddet de görünce aralarında geçen telefon konuşmalarını gizlice kaydetti. Ardından bunları mahkemeye delil olarak sundu. Ancak Yargıtay, boşanma davalarında sıkça kullanılan gizli belgeler tartışmasına nokta koydu.

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MAHKEME KADINI HAKLI BULDU AMA...

Ankara’da görülen davada ilk olarak yerel mahkeme, hem şiddet gördüğünü hem de aldatıldığını iddia eden ve gizli kayıtlarıyla ispat yoluna giden kadını haklı buldu. Eşini de tam kusurlu olarak maddi manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Ceza alan eş, kararı istinafa götürdü, karar Yargıtay’dan döndü. Gizlice elde edilen belgeler, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi olarak kabul edildiği için delil sayılmadı.

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Haberde mikrofon uzatılan bir vatandaşa “Eşinizin sizi aldattığını kanıtlamak için ses kaydı alır mıydınız?” diye sordu. Vatandaş ise “Alırdım. Takip ederdim, cep telefonunda uygulamalar var” dedi.

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"DELİL OLARAK SUNULAMAZ"

Konuyla ilgili olarak avukat Esra Nur Saraçoğulları “Ses kaydı alırken karşı tarafın bilgisi ve rızası olmadığı zaman dosyaya delil olarak sunulması mümkün değildir. Ses kaydı alınan kişi şikayette bulunup karşı tarafın cezalandırılmasını talep edebilir” dedi.

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'DELİL YAKALADIM' ZANNEDERKEN SUÇ İŞLEMİŞ OLABİLİRLER

Aldatıldığını düşünen çiftlerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Eşinin kendisini aldattığını düşünen ve bunun için de ses kaydına başvuranlar aslında bir delil yakaladığını düşünürken suç işlemiş olabilir. Yani haklıyken haksız duruma düşmek işten bile değil.

Ses kayıtları, telefon görüşmeleri, otel ve kredi kayıtları gibi kişiye özel belgeler ancak mahkeme talebiyle elde edilebiliyor. Bunun dışındaki yöntemler kabul edilmiyor.

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Yargıtay boşanma Aldatma aldatmak

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