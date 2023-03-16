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Aldatma iddiası istifa getirdi! İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, görevini bıraktı

16.03.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Alak'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Eşinin kendisini, partiye üye yaptığı bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Alak parti üyeliğinden istifa ederken; iddiaların odağındaki Ahmet Alak ise başkanlık görevini bıraktı.

Aldatma iddiası istifa getirdi! İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, görevini bıraktı

İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Alak'ın 'aldatma' iddiası Aydın'da gündem oldu. Eşini kendi evlerinde başka bir kadınla yakaladığını iddia eden Pınar Alak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elinde görüntüler olduğunu söyledi.

"BUGÜN EVİMDE YAKALADIM İKİSİNİ"

Paylaşımında, "Eşim olacak şahıs partiden biriyle beni aldattı. Bugün evimde yakaladım ikisini. Uzaklaştırma alıp, gerekli kamera görüntüleri kriminal inceleme adli kurumlar tarafından yapıldıktan sonra paylaşacağım. Benim Ahmet Alak ile hiçbir bağlantım kalmamıştır" ifadelerini kullanan Pınar Alak, Başkan olan eşi için de 30 günlük uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.

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İYİ PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Alak bir sonraki paylaşımında ise "Bu parti benim her şeyimi çaldı" diyerek İYİ Parti üyeliğinden de istifa ettiğini belirtti.

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İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

Söz konusu iddiaların ardından İYİ Parti İlçe Başkanı Alak da ilçe başkanlığından istifa etti.

Başkan Ahmet Alak konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Eşim Pınar Alak’ın 15.03.2023 tarihinde kendisine ait Facebook hesabından şahsımı karalayıcı açıklamaları bazı yerel haber sitelerinde haber olmak suretiyle kamuoyuna mal olmuştur. Eşimin tarafıma isnat ettiği suçlamalar gerçek olmayıp bu durumun tarafımca kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hususta ki haklılığımı da Bağımsız Türk Yargısı huzurunda ispatlayacağımdan kimsenin zerre kadar şüphe duymasına gerek bulunmamaktadır.

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Eşim tarafından tarafıma isnat edilen hususlar her ne kadar yukarıda da belirttiğim üzere gerçek olmasa da sürecin partime ve partime gönül veren ilçemizde ki binlerce yol arkadaşıma zarar vermemesi adına İyi Parti İncirliova İlçe Başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm" açıklamasında bulundu.

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(İHA)

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Aydın İYİ Parti

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