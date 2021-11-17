Aldığım her şeyin etiketine dikkat ederim diyenlere vegan makyaj ürünleri

Diğer canlılara da değer verdiğimizi göstermenin en basit yollarından biri vegan ürünler kullanmak. Hayvanların kullanımı yasal olarak engellenmiş olsa da bunu devam ettiren şirketler olduğu gerçeğini göz ardı edemiyoruz. Ancak satın almaya karar verdiğimiz ürünleri inceleyerek vegan olanları seçebiliriz. Siz de diğer canlıları korumak için "Aldığım her şeyin etiketine dikkat ederim." diyorsanız işte vegan makyaj ürünleri...

1. Sadece renk değil, şekillendirmenin de gerekliliğini fark edenlere: Alterra Kaş Şekillendirici No: 02

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Alterra, makyaj için aranılan temiz içerikli markaların arasında yer alıyor. Makyajda en önemli noktalardan birinin kaşa şekil vermek olduğu bilinen bir gerçek. Alterra Kaş Şekillendirici de şekil verme işlemini doğal ve kaliteli bir şekilde yapabilmenizi sağlar. Şekillendirme ve renklendirmeyi bir araya getiren ürün, kahverengi tonlu kaşlarla uyum sağlayan bir ürün olarak karşımıza çıkar.

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2. Makyaj hazırlığının bir numarası: Sampure Minerals Fondöten ve Pudra Fırçası

Makyajın en önemli detaylarından biri olan fırçalar, fondöten ve pudra gibi cildimize sürdüğümüz ürünlerin eşit şekilde dağılmasını sağlar. Cildi tahriş etmemesi için yumuşacık yapısıyla karşımıza çıkan Sampure Minerals Fırça da eşit ve pürüzsüz bir fondöten dağılımını amaçlar. Kullanımı da oldukça kolay olan fırça, kaliteli ve sentetik kıllar kullanılarak hiçbir canlıya zarar vermeyecek şekilde üretilir. Tamamen vegan olarak tasarlanan ürün, hem cildinizi hem makyajınızı hem de canlıları korumanıza yardım eder.

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3. Yüze ifade veren kaşların en güzel hali: Elf Kaş Kiti Medium

Makyaj yaparken en önemli detaylardan biri kaşlarımız. Kaşlar, doğru makyaj ve doğru ürünle yüze verilen ifadeyi oldukça değiştirebilme özelliğiyle popülerliğini korur. Elf de doğru kaş ürünlerini üreten markalardan biri olarak karşımıza çıkar. %100 vegan kozmetik ürünleri üreten marka, hayvanlar üzerinde deney yapmadan "Cruelty-Free" damgalı ürünleri piyasaya sunar. İki farklı ton ve iki uçlu fırçası bulunan kaş kiti de kaşlarınızı en güzel haline getirmenize ve yüzünüze doğru ifadeyi yerleştirmenize yardımcı olur.

Siz de güzel kaşlara ve ifadeli bir yüze sahip olmak istiyorsanız buyurun incelemeye!

4. Makyaj yapan herkesin vazgeçilmezi: Charmante's Makyaj Süngeri

Toz, krem veya likit makyaj ürünleri için ihtiyacınız olan malzemelerin başında makyaj süngeri gelir. Makyaj süngeri, her gün en iyi halinizle görünebilmeniz için ürünleri kusursuz şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Yuvarlak ucuyla yanaklara tam uyum sağlayan makyaj süngeri hassas ucu sayesinde küçük alanları kapatmanıza olanak verir. Hem kuru hem de nemli şekilde kullanabilme imkanı sunan makyaj süngerinin en önemli özelliklerinin başında vegan olması ve hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir markaya ait olması gelir.

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5. Nemlendirmenin önemini bilenlere: Weleda Skin Food Nemlendirici

Cildin gün boyu çalışmayı bırakmadığı bilinir. Bu durumun önemini fark eden Weleda, nemlendirici ve besleyici kremiyle cildi güne ve makyaja hazırlamayı amaçlar. Derinlemesine nem dengesini sağlamak ve kuru ciltleri desteklemek için ayçiçeği yağı, papatya, aynısafa gibi bitkiler kullanır. Duyularınızı ve sizi rahatlatmak için de uçucu yağların kokusunu kullanır. Gün boyu cildinizi besler, canlandırır ve yeniler. Sentetik koruyucu ve kokular içermeyen krem, temiz ve ferah bir gün geçirmenizi sağlar.

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6. Makyajın tamamlayıcısı renkli dudaklar: Aveda Feed My Lips Nemlendirici Ruj Mint Papaya

İlerleyen zamanla değişen düşüncelere ayak uyduran Aveda, 2021 yılının ilk ayından beri tamamen vegan ürünlerle devam etme kararı aldı. İlk günlerinden beri bitkisel içeriklerle ürünler hazırlayan marka, sağlıklı ve güzel dudaklar için de doğal olmayan tüm materyalleri içeriğinden çıkarıyor. Rujlarını bitki bazlı yağ ve mum karışımıyla piyasaya süren Aveda, Feed My Lips serisiyle de beğenileri topluyor.

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7. Doğal renkler için: Sampure Minerals Ruj

%100 vegan olarak karşımıza çıkan ürünlerin arasında Sampure Minerals Kalem Ruj da var. Dudakların sağlığını ve gençliğini korumak için bitkisel içerikler kullanan marka, rujlarını Hint yağı ve frenk inciri yağı ile zenginleştirerek kullanıcılarına sunar. Doğal içerikleriyle dudaklarınızın nemini koruyarak yumuşacık bir dokuya sahip olmanızı sağlar. Yoğun pigmentasyona sahip olan ruj, antioksidan ve doğal mumlar kullanarak kadifemsi ve kalıcı renklendirme sağlarken dudaklarınızın genç kalmasına da yardım eder.

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8. Kirpiklerin giysisi: Farmasi Dr. C. Tuna Yeşil Maskara

Gözleri güzel göstermenin, bakışlarla etkilemenin öne çıkan aksesuarlarından biri de kirpikler. Bu nedenle de en sık kullanılan makyaj malzemeleri arasında maskaralar gelir. Farmasi, Dr. C. Tuna serisi maskaralarıyla hem dolgun hem uzun kirpikler ortaya çıkarmayı amaçlar. Uzun süreli dayanıklılığı ve ter ile göz yaşından etkilenmeyen yapısıyla dikkat çeker. Konik şekli verilmiş fırçasıyla kirpikleri olabildiğince kavrayarak uzatmanıza ve şekillendirmenize yardım eder. Vegan olarak üretilen maskara, içeriğinde karnabua wax ve akasya sakızı bulundurur.

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9. Mat cilt görünümünün vazgeçilmezi: NYX Sabitleyici Pudra

Yağlı bir cilt görünümü çoğu kadının korkulu rüyası arasında sayılabilir. Birçok farklı sebepten dolayı yağlı bir cilde sahip olabiliriz. Neyse ki bunu kapatmak oldukça kolay. Sağlıklı görünümün öneminin farkına varan NYX, sunduğu pudra ile cilt parlamasının azaltılmasına yardım eder. İpeksi bir yapıya sahip olan sabitleyici pudra, mat bir cilt görünümü sağlarken makyajınızın da gün boyu sabit kalmasını amaçlar. Transparan olarak tasarlanan pudra, kusursuz ve aydınlık bir cilt isteyenlerin yıldız ürünü olur. Ayrıca, göz altlarında da rahatlıkla kullanılabilir.

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10. Işıltılı dokunuş: Revolution Reloaded Velvet Rose Far Paleti



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Far paletleri, bakışlara son çekici dokunuşu vermek için vazgeçilmez ürünlerden biri. Makyaj malzemelerinin yıldızlarından olarak da düşünülebilir. Özellikle bazı tonlar gözlerimizi çok daha çekici gösterir. Bu far paleti de bu tonların birleşiminden oluşur. Oldukça iddialı renk tonlarını bu palette toplayan Revolution, hem en çok tercih edilen renkleri sunmayı hem de yoğun pigmentasyonla kalıcı bir göz makyajını hedefler.

Eğer siz de makyajınızda Reloaded Velvet Rose paletinde bulunan tonları kullanmayı seviyorsanız ve far paletinizin tamamen vegan olup hayvanlara zarar vermediğinden emin olmak istiyorsanız buyurun incelemeye!

