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Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

22.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın giyim modasının vazgeçilmezlerinden biri olan elbise, hemen hemen bütün kadınlar tarafından sevilerek giyiliyor. Dört mevsim giyilebilen elbise modelleri, özellikle yaz aylarında daha çok tercih ediliyor. Rahat ve şık bir tarz sunan elbise modelleri birbirinden farklı tasarımıyla stil sahibi kadınları bekliyor. Peki, 200 TL altı en güzel yazlık elbiseleri keşfetmeye hazır mısınız?

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

Yaz aylarında plajda, gündüz ve gece aktivitelerinde giyebileceğiniz hem şık hem uygun fiyatlı bir elbise arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizin için bütçe dostu ve birbirinden güzel elbiseleri derledik. İşte, karşınızda aldığınızda asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri!

1. Hem rahat hem şık bir stilin temsilcisi: A'LIN By DogaaLİN Viskon Papatya Desenli Elbise

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

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A'LIN By DogaaLİN Viskon Papatya Desenli Elbise, yaz aylarının vazgeçilmez parçası olur. Üzerini süsleyen minik papatya desenleriyle yazın pozitif enerjisini stilinize taşır. Viskon kumaş kullanılarak tasarlanan model, rahat yapısıyla konforlu bir deneyim sunar. Elbisenin dizlerinizin hemen üzerinde biten modeli, özgür bir şekilde hareket etmenizi destekler. Bisiklet yaka ve kısa kollu elbise, gün boyu teninizde ferah bir his bırakır. Siz de papatya desenli elbiseyi beyaz renkli kol çantası, beyaz ayakkabı ve boncuklu takılar eşliğinde giyerek şık bir tarza adım atabilirsiniz.

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2. Etkileyici bir tarzın kapılarını aralayın: Happiness İstanbul Çiçekli Drapeli Yazlık Scuba Elbise

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

Happiness İstanbul Çiçekli Drapeli Yazlık Scuba Elbise, etkileyici tasarımıyla çok daha havalı bir tarz sunar. Modelin dokuma kumaşının üzerini süsleyen floral desenleri, dinamik bir stili beraberinde getirir. Orta kısmındaki büzgülü kumaş detayı tarzınıza hareket kazandırır. Modelin mini kesimi, sizi her zamankinden çok daha iddialı gösterir. %95 polyester ve %5 elastan kumaştan üretilen elbise, gün boyu huzurlu bir deneyim vadeder. Omuzlarınıza tutunan ayarlanabilir ince askıları sayesinde vücut formunuza en iyi şekilde uyum sağlar. Siz de bu şık elbiseyi yaz partileri, akşam aktiviteleri gibi organizasyonlarda giyebilir; sevdiğiniz aksesuarlar ile kombinleyebilirsiniz.

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3. Rahatlığından ve şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi: DeFacto Relax Fit Askılı Basic Elbise

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

Şık ve rahat giyinmeyi seven kadınlar için özel olarak tasarlanan DeFacto Relax Fit Askılı Basic Elbise, size muhteşem bir deneyim sunar. Modern ve trend bir görünüme sahip olan model, yaz kombinlerinize en iyi şekilde eşlik eder. Bel bölümündeki büzgülü kumaş detayı tasarımına etkileyici bir dokunuş yapar. Omuzlarınıza tutunan askıları sayesinde ferahlığı teninize taşır. %100 pamuklu kumaş içeriğine sahip olan model, cildinizin nefes almasına imkân tanıyarak üstün konfor vadeder. Siz de elbiseyi spor ayakkabı ve sırt çantası ile kombinleyerek girdiğiniz her ortamda fark yaratabilirsiniz.

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4. Hayranlık uyandıran bir tarz için: MD Trend Desenli Yazlık Kruvaze Elbise

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

MD Trend Desenli Yazlık Kruvaze Elbise, mükemmel bir stilin temsilcisi olur. Kumaşını süsleyen minik desenleri sayesinde sevimli bir görünüm sunar. V şeklindeki göğüs dekoltesi sizi çok daha etkileyici bir duruşa davet eder. Elbisenin mini kesimi, teninizin güzelliğini ön plana çıkarır. Orta kısmında yer alan kuşak detayı, tasarımını havalı bir şekilde tamamlar. Model, yumuşak kumaşı ve hafif yapısı sayesinde gün boyu rahat bir şekilde hareket etmenize olanak tanır. İster gündüz ister gece aktivitelerinde giyebileceğiniz elbise ile göz alıcı kombinler oluşturarak hayranlık yaratan bir tarza ulaşabilirsiniz.

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5. Her ortama uyum sağlayan şık bir tasarım: Nisanca Renkli Desenli Yazlık Elbise

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

Nisanca Renkli Desenli Yazlık Elbise, floral desenlerle süslenen kumaşıyla dikkatleri üzerine çeker. Modelin kol ve etek kısmından sarkan püskül detayları, stilinize çok şık bir dokunuş yapar. Diz boyunda biten kesimiyle özgür bir şekilde hareket etmenize imkân tanır. Bel bölgesinde bulunan büzgülü kumaşı, sizi çok daha formda gösterir. Yumuşak ve esnek dokusu sayesinde cildinizin nefes almasını destekleyen model, size gün boyu konforlu bir deneyim vadeder. Elbiseyi ister deniz kenarında ister akşam buluşmalarında giyebilirsiniz. Böylece her an çok şık görünebilirsiniz!

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6. Çekici bir stilin sırrı, Pink and Pink Papatya Desenli Mini Elbise'de saklı

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

İddiasını stiline taşımaktan hoşlanan kadınların tercihi Pink and Pink Papatya Desenli Mini Elbise ile yaza damga vurmaya hazır olun! Modelin papatya desenleriyle süslenen tasarımı, girdiğiniz her ortamda hayranlık uyandırır. Çarpıcı göğüs dekoltesi ve mini kesimiyle sizi çok daha çekici gösterir. Kenarları fırfır detaylarıyla zenginleştirilen kalın askıları stilinize havalı bir dokunuş yapar. Likralı kumaşıyla esnek bir yapıya sahip olan model, belinize tam oturur ve bu sayede daha formda görünmenizi destekler. Mikro ince kumaştan üretilen elbise, yumuşak ve hafif dokusuyla rahat bir kullanımı beraberinde getirir.

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7. Gün boyu süren konforun en şık hâli: Ödül Yazlık Elbise

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

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Ödül Yazlık Elbise, minimal tasarımını konforlu bir kullanım eşliğinde sunar. Bisiklet yakalı ve kısa kollu model, yaz stilinizin vazgeçilmez parçası olur. Dizlerinizin hemen üzerinde sonlanan tasarımıyla etkileyici bir görünüm vadeder. Üzerinizdeki varlığını unutturan hafif dokusuyla özgür bir şekilde hareket etmenize imkân yaratır. Elbisenin %100 pamuklu ve esnek dokusu, gün boyu süren konforu sizinle buluşturur. Bel bölümündeki büzgülü kumaşı vücut formunuza en iyi şekilde uyum sağlar. Siz de Ödül Yazlık Elbise'yi birbirinden şık aksesuarlar ile tamamlayarak günün her saati giyebilirsiniz.

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8. Güzelliğinizi taçlandırmak istiyorsanız Vera Life Önü Büzgülü Yazlık Elbise ile hemen tanışmalısınız

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız 200 TL altı yazlık elbise modelleri

Vera Life Önü Büzgülü Yazlık Elbise, tiril tiril dokusuyla yaz aylarının gözdesi olur. Modelin üzerini süsleyen minik desenleri, yaz aylarının neşesini bedeninize yansıtır. V şeklindeki minik dekoltesi, sizi çok daha havalı gösterir. Lastikli kolları ve belinde bulunan büzgü detayıyla vücut hatlarınıza en iyi şekilde uyum gösterir. Mini bir tasarıma sahip olan elbise, girdiğiniz her ortamda tüm bakışları üzerinize çeker. Işığa ve bakterilere karşı dayanıklı kumaşıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar. Siz de Vera Life Önü Büzgülü Yazlık Elbise ile göz kamaştıran kombinler oluşturarak yaz aylarının en şık kadını olabilirsiniz.

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