ALES geç başvuru ücreti ne kadar ve nasıl yatırılır? İşte ALES geç başvuru tarihi

1 Nisan olarak açıklanan ALES geç başvurularında başvuru ücretleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da kredi kartı ile ÖSYM’nin AİS uygulaması üzerinden yatırılıyor. 2 Mayıs 2021’de yapılacak ALES sınavı için geç başvuru ücretinin yatırılmasıyla başvurular tamamlanacak…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) geç başvuru ücretleri 217,5 Türk lirası olarak belirlendi.
ÖSYM’nin internet sayfasından yapılacak başvurularla birlikte
Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekler.
İnternet üzerinden başvuruların yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
ALES TARİHLERİ
ALES/1 SINAV TARİHİ : 2 Mayıs 2021
ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 12 – 22 Mart 2021
(Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021)
ALES/2 SINAV TARİHİ : 19 Eylül 2021
ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 3 – 11 Ağustos 2021
(Ücret ödeme için son gün, 12 Ağustos 2021)
ALES/3 SINAV TARİHİ : 21 Kasım 2021
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 6 – 14 Ekim 2021
(Ücret ödeme için son gün, 15 Ekim 2021)
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 145,00 TL
ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Nisan 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 17 Ağustos 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 21 Ekim 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
ALES ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
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