ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA 2022! ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-ALES/1 sınav sonucu nasıl öğrenilir?

ALES sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınava ilişkin yapılan duyurunun ardından vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-ALES/1 sınav sonucu nasıl öğrenilir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Değerli ALES adaylarımız,

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17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır.

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Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

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Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. "

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2022 - ALES/1 SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

'2022-ALES/1 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı' balıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. "



