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  4. Alev alan Rus MİG-31 savaş uçağı böyle düştü!

Alev alan Rus MİG-31 savaş uçağı böyle düştü!

26.04.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Murmansk bölgesinde MİG-31 tipi savaş uçağı düştü. Havada alev aldıktan sonra yere çakılan savaş uçağındaki 2 pilot fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtuldu. Uçağın düşüş anı da saniye saniye kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Murmansk bölgesindeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü. 2 pilot kaza sırasında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtuldu. Arama-kurtarma helikopterleri pilotları bulundukları noktadan alarak tahliye etti" denildi.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, savaş uçağının düşmeden önce alev aldığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya savaş uçağı

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