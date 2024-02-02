HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alevler apartmanları yuttu! Kenya'da doğal gaz patlaması: Yüzlerce kişi yaralandı

Alevler apartmanları yuttu! Kenya'da doğal gaz patlaması: Yüzlerce kişi yaralandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.02.2024 09:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'nın başkenti Nairobi'de meydana gelen büyük bir gaz patlaması, en az iki kişinin ölümüne ve en az 222 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Alevler apartmanları yuttu! Kenya'da doğal gaz patlaması: Yüzlerce kişi yaralandı

Hükümet sözcüsü, Embakasi bölgesinde 23:30'da meydana gelen bir kamyonun taşıdığı gazın patlaması sonucu "dev bir ateş topunu oluştuğunu" belirtti.

2

CAN PAZARI

Patlamada bazı konutlar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü; videolarda apartman yüksekliğinde alevlerin yükseldiği görüldü.

Hükümet yetkilileri patlamanın bir gaz tesisinde meydana geldiğini söyledi.

3

Mwaura, patlamanın ateş topunun "geniş bir alana yayıldığını" ve uçan bir gaz tüpünün giyim ve tekstil deposuna çarparak yanmasına neden olduğunu söyledi.

Yangının, birkaç apartmana da yayıldığı bildirildi.

4

25'İ ÇOCUK

Şahitler, patlamadan hemen sonra sarsıntı hissettiklerini yerel medyaya aktardı. Yaralananların çoğunun solunum yolu yaralanmaları olduğu ve bunlar arasında en az 25 çocuğun bulunduğu bildiriliyor.

Yaralananlardan Boniface Sifuna, Reuters haber ajansına yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kaçmaya çalışırken patlayan bir gaz tüpü tarafından yanmıştım. Tam önümde patladı ve etkisi beni yere serdi, alevler beni sardı. Şanslıyım ki yeterince güçlüydüm ve kaçabildim."

5

Adı açıklanmayan bir görgü tanığı ise Nation gazetesine, "büyük patlamalar, dev ateş topları, insanların çığlık atması ve daha fazla patlamadan korkarak her yere koşmaları" hakkında konuştu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölüme davetiye! Çileden çıkaran anlarÖlüme davetiye! Çileden çıkaran anlar
'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü
Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdırTaksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır
Anahtar Kelimeler:
patlama Nairobi Kenya doğal gaz
En Çok Okunan Haberler
Para iddiası Akşener'i öfkelendirmişti! Beklediği yanıt geldi

Para iddiası Akşener'i öfkelendirmişti! Beklediği yanıt geldi

Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

Bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çay ocağına gidip...

Bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çay ocağına gidip...

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

Yıllardır yoktu! Filozof Atakan ortaya böyle çıktı

Yıllardır yoktu! Filozof Atakan ortaya böyle çıktı

Başhekim yardımcısına şehrin göbeğinde silahlı saldırı! O anlar kamerada

Başhekim yardımcısına şehrin göbeğinde silahlı saldırı! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.