Alevler apartmanları yuttu! Kenya'da doğal gaz patlaması: Yüzlerce kişi yaralandı

Hükümet sözcüsü, Embakasi bölgesinde 23:30'da meydana gelen bir kamyonun taşıdığı gazın patlaması sonucu "dev bir ateş topunu oluştuğunu" belirtti.

CAN PAZARI

Patlamada bazı konutlar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü; videolarda apartman yüksekliğinde alevlerin yükseldiği görüldü.

Hükümet yetkilileri patlamanın bir gaz tesisinde meydana geldiğini söyledi.

Mwaura, patlamanın ateş topunun "geniş bir alana yayıldığını" ve uçan bir gaz tüpünün giyim ve tekstil deposuna çarparak yanmasına neden olduğunu söyledi.

Yangının, birkaç apartmana da yayıldığı bildirildi.

25'İ ÇOCUK

Şahitler, patlamadan hemen sonra sarsıntı hissettiklerini yerel medyaya aktardı. Yaralananların çoğunun solunum yolu yaralanmaları olduğu ve bunlar arasında en az 25 çocuğun bulunduğu bildiriliyor.

Yaralananlardan Boniface Sifuna, Reuters haber ajansına yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kaçmaya çalışırken patlayan bir gaz tüpü tarafından yanmıştım. Tam önümde patladı ve etkisi beni yere serdi, alevler beni sardı. Şanslıyım ki yeterince güçlüydüm ve kaçabildim."

Adı açıklanmayan bir görgü tanığı ise Nation gazetesine, "büyük patlamalar, dev ateş topları, insanların çığlık atması ve daha fazla patlamadan korkarak her yere koşmaları" hakkında konuştu.





