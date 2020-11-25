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  4. Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu

Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu

25.11.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan mobilya dükkanın boyahane kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın esnasında çalışan işçi dışarı çıkamayınca tuvalete saklandı. Yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, saklanan yaralı işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. (İHA)

Yangın, Erenler ilçesi Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi olarak bilinen Uluyol Caddesi üzerindeki 278. Sokak’ta bulunan bir mobilya dükkanının boyahane kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı mobilya dükkanının boyahane kısmında yangın çıktı. Yangın çıktığı esnada içeride çalışan Sait K. isimli çalışan alevlerin yükselmesi sonrasında dışarı çıkamayınca paniğe kapıldı. Paniğe kapılan işçi dükkanın tuvaletine saklandı.

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Boyahaneden yükselen alevleri gören sanayi eşrafı panik içerisinde durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken kullanılamaz hale gelen ve dükkan içerisinde mahsur kalan adamı bulmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu bulunan işçi itfaiye ekiplerince alevlere teslim olan dükkandan yaralı bir şekilde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye erleri mobilya dükkanının boyahane kısmında çıkan yangının çevredeki dükkanlara sıçramaması için çaba sarf ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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