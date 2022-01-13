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Aleyna Ağgül'ün sır ölümünde yeni gelişme! Şantaj, basit, yaralama ve intihara yönlendirme...

13.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün (18) sır ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Gökhan Argın hakkında 6 sayfalık iddianame hazırlandı. Argın'ın şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacağı açıklandı.

Aleyna Ağgül'ün sır ölümünde yeni gelişme! Şantaj, basit, yaralama ve intihara yönlendirme...

Iğdır'da, ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not bırakıp 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan iş insanı Gökhan Argın (43) hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacak.

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BIRAKTIĞI NOT GÜNLERCE KONUŞULDU

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığını itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

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6 SAYFALIK İDDİANAME

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacak.

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İntihar Iğdır
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