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Aleyna Ölmez enkazdan 248 saat sonra çıkarılmıştı! İlk sözleri bunlar oldu: 'Vazgeçmek istemedim'

22.02.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen Aleyna Ölmez'in (17) tedavisi hastanede sürüyor. Yaşadıklarını ve duygularını anlatan Aleyna Ölmez “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu" dedi. Aleyna Ölmez’in teyzesi Güler Duman, “Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz" diye konuştu.

Aleyna Ölmez enkazdan 248 saat sonra çıkarılmıştı! İlk sözleri bunlar oldu: 'Vazgeçmek istemedim'

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi’ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte, arama- kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez, tedavisi için Ankara'ya sevk edilmişti. Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam eden Aleyna Ölmez yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Zor bir süreç olduğunu söyleyen Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim" dedi.

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"HERKES ÇOK DESTEK ÇIKTI VE YARDIMCI OLDU"

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ambulans uçak ile Ankara’ya getirilmişti. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde tedavisi devam eden Aleyna Ölmez yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Zor bir süreç olduğunu söyleyen Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

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"SEVİNCİ VE HÜZNÜ AYNI ANDA YAŞIYORUZ"

Aleyna Ölmez’in teyzesi Güler Duman ise, “Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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