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Ali Babacan 'çalışmaya hazırız' demişti... AK Partili Özlem Zengin'den anayasa değişikliği açıklaması: Bariyerlerimiz yok!

23.05.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın “Cumhur İttifakı, anayasa değişikliği ile alakalı, ‘Gelin beraber çalışalım’ derse, çalışmaya hazırız" çıkışıyla ilgili konuştu. "Bariyerlerimiz yok" diyen AK Partili Zengin, "Ben pazarlıksız, bariyerler olmadan Meclis'e gidelim önce, sonra bakalım diye düşünüyorum" dedi.

Ali Babacan 'çalışmaya hazırız' demişti... AK Partili Özlem Zengin'den anayasa değişikliği açıklaması: Bariyerlerimiz yok!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'taki milletvekilliği seçim sonuçlarını değerlendiren Zengin, "CHP seçmeninde büyük bir hayal kırıklığı var" dedi. Zengin, muhalefet cephesinden HÜDA PAR'a yönelik eleştirilerle ilgili konuşurken ise "HÜDA-PAR bu konuda gerekeni yapmıştır" ifadelerini kullandı. Zengin'in, DEVA lideri Babacan'ın Cumhur İttifakı çıkışıyla ilgili yorumu da dikkat çekti.

"MUHALEFET SEÇMENİ İÇİN KAYGI DUYUYORUM"

AK Partili Zengin'in açıklamaları şöyle;

"CHP içinde bir kaynama var. 39 milletvekili tartışmalara neden olacak. CHP seçmeninde büyük bir hayal kırıklığı var. Ben muhalefet seçmeni için kaygı ve hüzün duyuyorum. Kendine bir muhatap bulamaması çok üzüntü verici.

"KADINLARIN HAKLARI KORUNACAK"

AK Parti kurulduğu günden beri kadın haklarıyla o kadar çok şey yaptı ki. Sadece şiddet üzerinden kadın haklarından konuşmamak gerekiyor. Başörtüsü, çalışma hayatı... Bir çok alanda önemli düzenlemeler yapıldı.

Yeniden Refah Partisi de eleştirilerin aksine kadınların aleyhine konuşmuyor. Bu tartışmaları açan Saadet Partisi'dir aslında. Bu ülkede kadın hakları denilince akla gelen AK Parti ve sayın Erdoğan'dır. AK Parti sayesinde kadın hakları konusunda çok büyük kazanımlar elde edildi.

MUHALEFETİN HÜDA-PAR ÜZERİNDEN YAPTIĞI ELEŞTİRİLER

HÜDA-PAR gereken cevabı bence verdi. Terörle olan mesafesini çok net ve alanen ortaya koydu. Her zaman terörü lanetlediğini söyledi. HDP hiç çıkıp PKK terör örgütüdür dedi mi? HÜDA-PAR bu konuda gerekeni yapmıştır.

"AKŞANER'İN ÜSLUP SORUNU VAR"

Sayın Akşener bir üslup sorunu yaşıyor zaman zaman. Bunu görüyorum. Kendi milletvekilleriyle ilgili de bu tarz ifadeler kullanıyor. HÜDA-PAR Meclis'e geldikten sonra kendileri kendi tezlerini ortaya koyacaktır.

Biz her zaman AK Parti olarak kadınlardan, kadın haklarından yana olduk. Bu da böyle devam edecektir.

BABACAN'IN 'ANAYASA' ÇIKIŞI

Pazarlığa açık konular değil bunlar. Meclis'e gelince görmek lazım bunları. Bence şuana kadar muhalefet çok sert bir duruş sergiledi. Seçimi kazanan AK Parti, Erdoğan ve Cumhur İttifakı. Bir şeyler yapabilmek için önce seçimi kazanmak gerekiyor. Bizim bariyerlerimiz yok. Biz en doğrusunu yapmamızı isteriz. Daha önce tüm partilerle konuştuk. Anayasa teklifi tekrar gündeme gelmeli. Çok önemsiyorum. Ben pazarlıksız, bariyerler olmadan Meclis'e gidelim önce diye düşünüyorum.

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