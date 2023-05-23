Canlı yayındaki 'TRT' diyaloğu gündem oldu! Bakan Varank eleştirilere böyle yanıt verdi: Ben de çıkmıyorum!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. Seçim sürecinde muhalefetin "Devletin imkanlarından eşit derecede yararlanamıyoruz. TRT'ye çıkartılmıyoruz veya çok az çıkartılıyoruz" eleştirilerine yanıt verdi.

VARANK: "BEN DE ÇIKMIYORUM TRT'YE"

Söz konusu eleştirilere katılmadığını belirten Bakan Varank, Par'ın "'TRT’ye bizi kesinlikle çıkarmadılar' diye net bir eleştirisi var muhalefetin." sözlerine " Ben de çıkmadım TRT’ye." diyerek yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Varank'ın programın sunucularıyla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Varank ile gazeteciler arasında geçen diyalog şu şekilde:

Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi.

Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?

Ersoy: Devlet imkânlarını daha çok kullandığınız yönünde.

Varank: Hangi devlet imkânını kullanmışız?

Par: Örneğin “TRT’ye bizi kesinlikle çıkarmadılar” diye net bir eleştirisi var muhalefetin.

Varank: Ben de çıkmadım TRT’ye.

Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız…

Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT’ye çıkmadım.