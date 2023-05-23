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Canlı yayındaki 'TRT' diyaloğu gündem oldu! Bakan Varank eleştirilere böyle yanıt verdi: Ben de çıkmıyorum!

23.05.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanırken, TRT'nin seçim döneminde muhalefet adaylarına yer vermediği iddialarıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan açıklama geldi. Söz konusu eleştirilere yanıt veren Varank, "Ben de bir kere bile TRT'ye çıkmadım" dedi. Varank ile programın sunucuları arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Canlı yayındaki 'TRT' diyaloğu gündem oldu! Bakan Varank eleştirilere böyle yanıt verdi: Ben de çıkmıyorum!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. Seçim sürecinde muhalefetin "Devletin imkanlarından eşit derecede yararlanamıyoruz. TRT'ye çıkartılmıyoruz veya çok az çıkartılıyoruz" eleştirilerine yanıt verdi.

VARANK: "BEN DE ÇIKMIYORUM TRT'YE"

Söz konusu eleştirilere katılmadığını belirten Bakan Varank, Par'ın "'TRT’ye bizi kesinlikle çıkarmadılar' diye net bir eleştirisi var muhalefetin." sözlerine " Ben de çıkmadım TRT’ye." diyerek yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Varank'ın programın sunucularıyla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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Varank ile gazeteciler arasında geçen diyalog şu şekilde:

Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi.

Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?

Ersoy: Devlet imkânlarını daha çok kullandığınız yönünde.

Varank: Hangi devlet imkânını kullanmışız?

Par: Örneğin “TRT’ye bizi kesinlikle çıkarmadılar” diye net bir eleştirisi var muhalefetin.

Varank: Ben de çıkmadım TRT’ye.

Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız…

Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT’ye çıkmadım.

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