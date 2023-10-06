Ali Babacan'dan İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması! 'Benden başkası bilmiyor'

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken partilerin ve ittifakların çıkaracakları adaylar merak ediliyor. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BENDEN BAŞKASI BİLMİYOR"

Babacan, "İstanbul, Ankara ve İzmir için aklınızda aday var mı?" şeklindeki soruya "Aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor. Genel merkezimizin komisyonları görüşme yapacak, karar verilecek" yanıtını verdi.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE İTTİFAK OLMAZ"

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Babacan, "İsimler ne zaman belirlenir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Niyetimiz İstanbul ve Ankara'yı erken açıklamak. Bazı yerlerde gecikebilir. DEVA belediyeciliği, temiz belediyecilik diye manifesto yayınlıyoruz ve aday olacak kişiler ona imza atıp aday olacak. Niye yanlış düzlemde başkalarıyla aday yapalım ki? 'Oradan biz nemalanıp' diye düşünülen işin içinde olmayız. Zaten CHP'de bunu kaldıracak psikoloji yok. CHP'deki popülizm 'İttifak yanlıştı, niye bu partileri kattınız' şeklinde. Ortak bir anlayış olmadan ittifak mümkün değil. Münferit yerlerde işbirliği yapılabilir ama büyükşehirlerde olmaz."

