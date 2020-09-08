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Ali Babacan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalandığını duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumu ile ilgili olarak "Kovid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Babacan, şunları ifade etti:

'TEDAVİM EVDE SÜRECEK'

"Kovid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.

Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.

Tüm koronavirüs hastalarına acil şifalar diliyorum."


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